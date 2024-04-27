برنامج اليوم الواحد، بني سويف تستقبل 42 سائحًا لزيارة المعالم الأثرية

استقبلت محافظة بني سويف، فوجًا سياحيا قوامه 42 من أعضاء نادي الشمس، وذلك تفعيلًا للبروتوكول المُوقع بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة التي يجرى تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ محمد هاني غنيم.

برنامج سياحة اليوم الواحد ببني سويف

وتضمن البرنامج السياحي "برنامج اليوم الواحد" للفوج، الذي قامت بإعداده وتنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم، استمع خلاله الفوج لشرح موجز عن تاريخ بناء الهرم والمصاطب المحيطة، حيث كان في الاستقبال رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة، وهبة السيد وكيل الإدارة، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة.

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وعقب ذلك توجه الفوج لمركز ناصر، وزار دير الأنبا أنطونيوس، الذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج بعض الآباء ورعاة الدير للإطلاع على القيمة التاريخية والدينية للدير.

فوج سياحي يزور بني سويف

واستكمل الفوج السياحي برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش، خاصة وأن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب، فيما اختتمت فقرات البرنامج بمشاهد حفل لفرقة الفنون الشعبية بقاعة نادي الإدارة المحلية بالتعاون مع قصر ثقافة بني سويف.

وعبر أعضاء النادي عن سعادتهم بتكرار الزيارة مرات عدة، لما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال والتيسيرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وهو ما يشجعهم على تكرار الزيارة، وكانت حافزًا قويا لاختيار بني سويف بصفة شبه دائمة ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وجه مسؤولي السياحة والوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.