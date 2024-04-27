بعد مقتل طفل شبرا.. كشف أسرار أخطر مواقع الجريمة في العالم.. بيع وتعذيب ورعب للأطفال بالدارك ويب.. القتل يُعرض مباشرة.. وتكلفتها أكثر من مليون دولار.. والموت ثمن الخروج من الشبكة

الدارك ويب، بعد جريمة طفل شبرا، التي أثارت الذعر في مصر والعالم العربي، بدأ العديد من النشطاء يطرحون الأسئلة عن سر "الدارك ويب"، الذي ظهر في تحقيقات النيابة عن سر مقتل الطفل ذو الـ15 عامًا، لنشر عملية القتل والتمثيل بالجثة عبر شبكة "الدارك ويب"

أخطر شبكة للدعارة والتعذيب والقتل والمخدرات

وشبكة الدارك ويب هي شبكة واسعة في عالم الجريمة والسلاح والدعارة والاغتصاب والتعذيب والمخدرات بل والقتل بالأجر، والدخول في هذه الشبكة "الديب أو الدارك ويب"، يعني الدخول في عالم الجريمة الخفي، أنه عالم مظلم محفوف بالمخاطر، والدخول فيه يعني الدخول في عالم الجريمة، وبمجرد الدخول إليه لا يمكنك الخروج منه فالخروج منه تعني الموت.

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أخطر شبكات الجريمة الديب ويب، فيتو

حكايات عالم الدارك ويب يصعب تصديقها، برغم أنها حقيقية، فالجريمة هناك غير محدودة، ومن يمارسها يعتبرون من المرضى النفسيين أو فاقدي الإنسانية، فهناك يرى الأشخاص كل ما هو مُفزع، وخاصة في فيديوهات ريد روم "RED ROM"، والتي تعني الغرفة الحمراء أو الغرفة الدموية وهي أخطر المواقع الموجودة في "الديب ويب DEEP_WEP"، بالتحديد في أعماق الديب ويب.

في الغرفة الحمراء لن تصدق ما ترى، ففيها يقومون بتعذيب الناس بشكل مباشر، وحسب طلب المتفرجين، الراغبين في مشاهدة هذا العرض الدموي، وأقل ثمن لمشاهدة العرض هو 1 بتكوين أي ما يعادل 62 ألفا و977 دولارا لمدة ساعة، وهذا الرقم متغير حسب مقاطع الفيديو والمناسبة، وهناك من يدفع أضعاف هذا المبلغ للحصول على عضوية VIP، وهؤلاء الأشخاص متعطشين للدماء.

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تفاصيل التعذيب والدماء في غرفة الـ رد روم

وفي الغرفة الحمراء أو "الريد روم" في شبكة "الدارك ويب" هناك أكثر من 40 آلة خاصة للتعذيب مثل ما يوجد في فيلم "SAW"، والمشتركين من الـ VIP، أو الأشخاص المهمين، يتفنون في تعذيبهم حسب شهوتهم، حتى موت تلك الضحية من كثرة التعذيب، أو قد يضيف صاحب عضوية VIP المزيد من النقود لكي يقتل الضحية بالطريقة التي يرغبها.

الرد روم في الدارك ويب، فيتو

وأصحاب الـ "ريد روم" هم أذكياء، يقومون باستهداف المشردين والذين يعيشون في الشارع أو الأشخاص المهاجرين بطرق غير شرعية أو دون وثائق، حتى لا يتم إبلاغ الشرطة عنهم إذا قتلوا أو في حالة فقدهم، وبهذه الطريقة يتم خطف الضحية، ويتم تحديد موعد العرض، ويعرضون الأسعار التي تختلف بين الأشخاص العاديين والأشخاص المهمين، وقد تصل الأسعار بالنسبة للأشخاص المهتمين إلى 25 بتكوين أي مليون و574 ألفا و25 دولارا، والتعامل يكون عن طريق الإيميل المعرض في الموقع والمعاملة تمر في غاية في السرية، لكن الأمر يُعد خطيرًا جدًا فالدخول في هذه الغرفة سهل والخروج منها قاتل.

الغرفة الحمراء في الدارك ويب، فيتو

انتشرت عمليات التعامل مع الديب ويب بين الدول العربية، ومؤخرًا تم الكشف عن شبكة "دارك ويب" في تونس، تستخدم المراهقين والأطفال لأغراض منحرفة، حيث يتم استدراج المراهقين بحسابات مزيفة والدردشة معهم واستدراجهم لارسال صورهم، ويتم تهديدهم بإرسال صورهم إلى والديهم وأقاربهم في حال لم يطبقو الأوامر من طرف المجرمين، ويتم التحكم فيهم وتصويرهم live في مواقع الدارك ويب أو الانترنت المظلم، التي لا يستطيع أحد الوصول إلى مصدرها، وبذلك يتم تدمير نفسية الأطفال أو المراهقين، الذين يتم استعبادهم مقابل عدم فضحهم، وقد تم بالفعل تعذيب بعضهم على المباشر في مواقع دارك ويب.

قصص مرعبة لسفاحي الدارك ويب

وشبكة الدارك ويب ليست بالشبكة العادية، لكنها شبكة الجريمة والمجرمين غير العاديين، وتمتلأ الشبكة بالقصص المرعبة، التي يصعب تًصديقها، ففي أحد مقاطع الفيديو التي تُبث من خلال الشبكة، يظهر رجل "اختطفوه هو وزوجته وابنه البالغ من العمر 10، قتلت زوجته وابنه أمام عينيه بطريقة قاسية جدًا، وطهيت لحومهم، أمام أعين الزوج، وهو يبكي ويصرخ، لكن لا أحد يسمعه لأن المكان مهجور...".

أخطر شخصيات الديب ويب الباد رابت الأرنب السيء، فيتو

أما أخطر شخصيات الديب ويب أو الدارك ويب فهي شخصية الـ "باد رابت.. الأرنب السيء"، الشخص الذي يختطف الأطفال البالغين من العمر 7 و8 سنوات من أمام منازلهم، ويقوم باغتصابهم ويعذبهم أمام الكاميرا، وينشر فيديوهاتهم على قناته في موقع "DEEP WEEP"، يتذوق لحم الطفل ويتصل بأهله ويخبرهم بطعم اللحم، ﻛﺎﻥ يقوم بجلب الأطفال ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ أو يختطفهم، كما أنه يقوم بشرائهم من شبكة "الديب ويب" أو لدى ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ، أﻏﻠﺐ عملياته هي الخطف، وتعذيب الأطفال بشكل خاص.

ويُعد الـ "باد رابت" ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﺴﻠﻴﻦ الذين ﻧﺸﻄﻮ في شبكة "ﻟﺪﻳﺐ ﻭﻳﺐ DEEP WEB" ﻭأﻛﺜﺮﻫﻢ ﺷﻬﺮﺓ، وتم القبض عليه عام 2014، ﻭ ﺣﻜم ﻋﻠﻴﻪ بالإﻋﺪﺍﻡ، ﻻ‌ أحد يعرف اسمه الحقيقي أو صورته، برغم وجود صورة له في ملفه الجنائي، ﻭلديه العديد من الألقاب ﻣﻨﻬﺎ "the bad rabbit".

تفاصيل القبض على أخطر مجرمي الدارك ويب

يبلغ عمر الباد رابت 63 عاما، ﻭهو أﻣﺮﻳﻜﻲ الجنسية، وكانت أنشطته تتمحور في اﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ، حيث ﻛﺎﻥ يقوم بجلب الأطفال ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ أو يختطفهم، كما أنه يشتريهم من الديب ويب أو ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺎﺕ، وكان يعذب الأطفال بشكل خاص ومريع حسب ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﺝ الذي ﺑﻄﺒﻴﻌته يدفع ليشاهد العرض، ولدى هذا الشخص فيديوهات مفزعة، يصعب مقارنتها بفيديوهات الـ Reed Room! هناك فيديوهات ﻴﻐﺘﺼﺐ فيها أطفال لديهم 8 أﺷﻬﺮ أو 6 أشهر، وأغلبيتهم ﻛﺎﻧﻮا ﻴﻤﻮﺗﻮن ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻫﻮ ينفذ هذه العملية، وفي ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ أخرى ﻴﻌﺬﺑﻬﻢ ﺑﻄﺮﻕ لا يمكن تصورها.

أحد مقاطع الديب ويب المرعبة، فيتو

وتم القبض على الباد رابت أثناء خطفه لطفل، 4 سنوات، من روضة للأطفال، لكن لحسن الحظ أن والديه وضعوا في ﻴﺪﻳﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ، بها جهاز GPS ﻭﻣﺘﺼﻠﺔ بجي بي إس لمدة 24 ساعة، تعقبت الشرطة مصدر الإشارة، فوجدوا أن الطفل موجود في مزرعة ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻭﻫﻨﺎ علموا بأنها ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ، ﻭتدخلت ﻔﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻭاقتحموا ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ ووجدوا هذا الباد رابت واضعا ﻛﺎﻣﻴﺮا ليسجل ﻔﻴﺪﻳﻮ ﻴﻌذﺏ ﻓﻴﻪ بعض الأطفال، وبعد ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ اعترف لهم بمساعديه، ﻭوجدوا أكثر من 20 ﺷﺨصا مشترك معه.

ﻭبعد تفتيش ﺍﻟﻤﺰﺭﻋﺔ وجدوا في ﺍلأﺭﺽ ﻣﺌﺎﺕ ﺍلأﻃﻔﺎﻝ ﻣﺪﻓﻮﻧﻴن، ووجدوا حوالي 70 ﻃﻔﻞا أغلق عليهم كوغ في مزرعته وتركهم بدون طعام أو شراب، ألقت الشرطة البرازيلية القبض عليه، وأﺑﻠﻐﺕ الأﻣﻦ الأﻣﺮﻳﻜﻲ عنه، وتمت محاكمته في البرازيل ﻭﺣُﻜم ﻋﻠﻴﻪ بالإﻋﺪﺍﻡ.

فيديوهات قصيرة مرعبة جدًا

ويظهر أيضًا على شبكة الديب ويب ما يُعرف بـ "Ayouwooki"، وهو فيديو قصير مرعب جدًا، معه موسيقى مزعجة لرجل مبتور اليدين ويرقص بقدميه فقط أمام الكاميرا ويبتسم بطريقة غريبة يقال إنه إذا أعدت مشاهدة الفيديو 10 مرات وركزت فيه جيدا احتمال كبير أن تراه يرقص أمامك في الليل انتبه هناك بعض فيديوهاته موجودة في اليوتيوب.

الديب ويب أخطر مواقع الجريمة في العالم، فيتو

كما ظهر على موقع الديب ويب عصابة مختصة في تعذيب البشر، قاموا باقتحام منزل شخص في الليل، وهو نائم على فراشه، وقاموا بتخديره وفتحو بطنه وأخرجو أمعائه أمام الكاميرا.

أشهر مجرمي الديب ويب

ومن مجرمي "الديب ويب" رجل يدعى كالفادوس نينيتا، برتغالي الأصل، يعيش في ألمانيا كان يقوم ببث مباشر على الديب ويب وهو يحمل بندقية قناصة، والمتفرج يقترح عليه من يقتله من عامة الناس، وبلغ عدد ضحاياه 56 ضحية، تم إلقاء القبض عليه، وحُكم عليه بالمؤبد.

وهناك شخصية تدعى "الوحش الأسود"، واسمه الحقيقي "طلال محمد" سوداني الأصل، يعيش في أمريكا متهم بجرائم التعذيب والقتل والاغتصاب، ومتهم بالتهديد والابتزاز ونشر ما يفعل على شبكة "الديب ويب"، تم اعتقاله في أمريكا وحكم عليه بالسجن 150 سنة.

أما شخصية "الخال إدي" واسمه الحقيقي جون سبمرون، من أمريكا فتم اعتقاله بتهمة نشره فيديوهات يقوم فيها باغتصاب الأطفال ونشرها في الديب ويب، وحكم عليه بالسجن 116 سنة.

تعذيب الأطفال في الدارك ويب، فيتو

والشخصية الخطير على الديب ويب هي شخصية "المهرج نازاريو"، واسمه الحقيقي بوينو كوستا، إيطالي الأصل، تم اعتقاله بسبب ارتكابه 20 جريمة تعذيب وقتل، قام بنشرها على الديب ويب وتم الحكم عليه بالمؤبد 20 مرة.

أما "الجد الأسود"، فهو من الشخصيات الخطيرة أيضًا على شبكة الـ "ديب ويب" واسمه الحقيقي جيمس كيسي، من أمريكا وعمره 50 عامًا، كان يخطف الأطفال ويقوم بعمل بث مباشر، ويغتصبهم أو يقتلهم، حيث بلغ عدد ضحاياه 78 طفلا وطفلة، حكم عليه بالسجن 170 عامًا.

التحذير من الدخول للدارك ويب الخارج منه مقتول

وأكد خبراء التكنولوجيا أن الدارك ويب هو الوجه المظلم للإنترنت، حيث تنقسم شبكة الإنترنت إلى ثلاثة مستويات، الإنترنت المرئي يشكل نسبة 4% من الانترنت، والديب ويب يشكل 90% من شبكة الإنترنت هي مواقع مشبوهة لا تخضع لرقابة، ولا يمكن الوصول إليها عبر محركات البحث العادية، وتستخدم في الجرائم بهدف إخفاء الهوية، وعملتها الـ "بتكوين".

الفي أي بي في الدارك ويب، فيتو

وأشار خبراء التكنولوجيا إلى أن الديب ويب هو ساحة واسعة من عالم الجرائم، والدخول عليه يعرض الشخص لجميع فئات المجرمين، والخارجين عن القانون، ومن المهم معرفة محركات البحث النشطة في مجال الديب ويب للابتعاد عنها.

ويحذر خبراء التكنولوجيا من الدخول إلى شبكة الديب ويب، مؤكدين أن الدخول إليه يعرض الشخص لاقتحام عالم الجريمة، مؤكدين أنه يمكن اعتبار الدارك ويب Darkweb كجزء فرعي من الديب ويب، الدارك نت هي شبكة انترنت بينما الديب ويب يشكل جزءًا من شبكة الانترنت العالمية "WWW" ولكن لا يمكن الوصول له عبر مواقع البحث.

ويوضح الخبراء أن الدارك ويب (الانترنت المظلم) هو الجزء المظلم الذي يحمل مواقع شبكات الدارك نت ومنها (Torو Freenet) وجميع الخدمات المتواجدة على شبكات الدارك نت تعتبر هي الدارك ويب، ويحتوي الديب ويب على أكثر المواقع خطورة.

تعذيب وقتل وجريمة في الديب ويب، فيتو

ويقل خبراء الإنترنت: "إذا كنت تعتقد إنك تثق بنفسك وتريد الدخول إلى الديب ويب بغرض الفضول فقط، فعليك أن تعرف أنه عند دخولك لمواقع الديب ويب أكثر من مرة دون أن تشتري شيئًا، يصيب القلق إدارة تلك المواقع فيقومون على الفور باختراق حسابك، وجمع كل المعلومات عنك، ومعرفة موقعك، وإذا أصابهم الشك للحظة أنه من الممكن أن تكون خطرًا عليهم أو تقوم بمراقبتهم ستكون نهايتك الحتمية الموت، عن طريق إرسال سفاح لقتلك أو بطرق تعويذية والاستعانة بأرواح شريرة".

اختار طريقة موتك بنفسك

ويوضح الخبراء أن "طريقة موتك تعتمد على طبيعة الموقع الذي سيقتلك وسيتم نشرك على الموقع كعبرة لمن يفكر في التجسس على الموقع".

ومن جرائم الـ "ديب ويب"، التي جاءت على إحدى صفحاتهم، "قتل وشذوذ واختطاف أطفال.. بيتر جيرارد سكالي، 52 عامًا، كان يمتلك موقعًا في الديب يستخدم نظام أدفع للمشاهدة، وهو موقع لعرض تعذيب الأطفال القُصر والتحرش بهم جنسيا".

فيديوهات الباد رابت، فيتو

وذكرت صفحة الديب ويب أنه: "في عام 2011 هرب بيتر من أستراليا إلى الفلبين، واتهم أنه يمتلك أكبر شبكة في الديب ويب (الإنترنت المظلم) لتصوير الأطفال القصر أثناء تعذيبه لهم والتحرش بهم جنسيا".

في شهر فبراير عام 2015، تم إلقاء القبض عليه في الفلبين، بعدما اكتشف محققون بقايا مراهقة فلبينية في الـ 17 من عمرها، وتم دفنها أسفل منزله، الذي كان يعيش فيه، وتم توجيه تهمة القتل لفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا وأخرى فلبينية تبلغ 17 عامًا، وكانت تهمته التعذيب والتحرش الجنسي لثمانية فتيات على الأقل، وتم تصنيف جرائم بيتر على أنها من أبشع الجرائم التي مرت بالتاريخ.