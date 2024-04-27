تفاصيل مرعبة في جريمة الإنترنت المظلم.. مصري مقيم بالكويت حرض شابًا على قتل «طفل شبرا» وإخراج أحشائه وتصويره مقابل 5 ملايين جنيه.. والشرطة تكشف مفاجأة

تفاصيل مرعبة توصلت إليها تحقيقات النيابة العامة بعد العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 15 عاما “طفل شبرا الخيمة”داخل شقة سكنية مستأجرة.

وأعلنت النيابة العامة، النتائج الأولية في التحقيقات في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أول شبرا الخيمة حيث تبين من التحقيقات التي توصلت اليها النيابة العامة أن المتهم كان يتواصل مع آخر مصري بدولة الكويت وهو المحرض الأساسي على ارتكابه الجريمة، حرضه على ارتكاب جرمه، بزعم أنه سوف يدفع له 5 ملايين جنيه.

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فيديو كول.. ضحية عصابة الاتجار بالبشر..بيع الفيديو عبر "الدارك ويب"

تواصل المصري المقيم بالكويت مع المتهم عبر "فيديو كول"، وطلب منه قتل طفل وتصوير الجريمة، والأغرب في الموضوع أن المصري الكويتي أقر في اعترافاته عقب القبض عليه أنه أرتكب وقائع أخرى مشابهة ولم تكن الواقعة الأولى.

وكشفت النيابة العامة،غموض واقعة العثور على جثة طفل شبرا الخيمة ضحية تجارة الأعضاء، مؤكدة أن الطفل "أحمد. س" يبلغ من العمر 15 عامًا المقيم بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، كان ضحية لعصابة تعمل في تجارة الأعضاء عبر "فيديو كول" بينهما وبيع فيديو الجريمة بمبالغ فلكية عبر مواقع الإنترنت غير المشروعة "الدارك ويب" أو الإنترنت المظلم.

ما هو الانترنت المظلم وعلاقته بجريمة طفل شبرا الخيمة؟

الدارك ويب هو مجهول لدى الكثيرين ولمعرفة نبذة عن الدارك ويب للقارىء ليلم بكل أحداث الواقعة وكيفية حدوثها..فالمتهمون المحترفون يستغلون جهل الأشخاص واستخدامهم في ارتكاب الجرائم البشعة.. فالدارك ويب هو “الإنترنت المظلم” وهو يحتوي على مجموعة متنوعة، بعضها غير قانوني مثل المواد الممنوعة، كالمخدرات والأسلحة والمنتجات المقلدة، والبيانات المسروقة، مثل بطاقات الائتمان والمعلومات الشخصية، والمحتوي الإباحي، بما في ذلك استغلال الأطفال، الأنشطة الإجرامية، مثل الاتجار بالبشر واختراق أنظمة الكمبيوتر

بداية اختفاء طفل شبرا الخيمة

البداية كانت يوم الاثنين الماضي، بعد اختفاء الطفل أحمد وعدم عودته إلى المنزل، فبدأت الأسرة البحث عنه في كل مكان وسؤال أصدقائه الذين أكدوا لأسرته أنهم لا يعلموا بوجوده، مؤكدين لهم أنه كان بصحبة جارهم طارق "كهربائي"، وأنه كان بصحبته طوال الوقت حتى اختفائه.

المتهم كان يبحث عن الطفل مع أسرته

ذهبت أسرة المجني عليه الي المتهم بعد البحث وجمع المعلومات وتأكدوا ان المتهم كان لا يفارق نجلهم وأنه كان كان بصحبته حتى اختفائه وعندما شاهدهم المتهم وسؤالهم عنه أبدى اندهاشه وظهرت عليه علامات التعجب قائلا: إنه لا يعرف أين ذهب وأنه تركه أمس ولا يعرف عنه شيئا وطمأنهم بأنه سوف يبحث عنه حتى ايجاده.

الشكوك حول المتهم والكاميرات تظهر كذبه.. سوابق جنائية

اختفى المتهم الذي أثير حوله الشكوك وبدأ أهل المجني عليه في البحث عنه وبمراجعة الكاميرات تبين كذب المتهم وأن المتهم كان اخر شخص بصحبة الابن المختفي، وتبين لهم أنه له سوابق جنائية، مما زرع في قلوبهم الخوف أكثر، فقرروا تحرير محضر لقسم الشرطة يتهمون فيه “طارق” المتهم بخطف نجلهم وقتله وسرقة أعضائه.

العثور على جثمان الطفل مذبوح

وفي مساء يوم الجمعة الماضي، اشتمت الجيران رائحة كريهة تنبعث من شقة “طارق” المستأجرة.. كسرت مالكة الشقة الباب فإذ بها تتلقى الصدمة في وجهها حيث عُثر على جثة الطفل، فكان عاريًا على سرير وبه جرح طعني بالطول بداية من الرقبة إلى نهاية البطن. ذاع خبر العثور على جثمان الطفل مذبوح بين أرجاء المنطقة الشعبية، وعلى الفور أبلغت أجهزة الأمن تزامنًا مع ذلك كانت أسرة “أحمد” التي حررت محضرًا باختفاء الابن.

بلاغ بالعثور علي جثة الطفل مقتول داخل شقة مستأجرة

وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تلقى إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، ورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقتول داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لفتى يدعى أحمد محمد سعد، 15 عاما، مقيم منطقة الفيلا بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، عاريا على سرير وبه جرح طعني بالطول بداية من الرقبة إلى نهاية البطن، داخل شقة سكنية بعزبة عثمان دائرة القسم.

التحريات واقوال الجيران.. إستعطاف المتهم للاهالي بأنه مريض سرطان

وأسفرت التحريات أن المجني عليه مبلغ باختفائه، الاثنين الماضي 15 /4 /2024، بقسم ثان شبرا الخيمة، وتبين من التحريات أن شخص يدعى طارق قام باستدراج الطفل يوم الاختفاء إلى شقة سكنية استأجرها بعزبة عثمان وقام بذبح الشاب.

واضافت التحريات وبسماع أقوال الجيران والأصدقاء، أن المتهم كان يعمل بمقهى والد المجني عليه وبينهما صداقة، وقبل الحادث بأيام أخبر عدد من المقربين له أنه سيتم حجزه في أحد المستشفيات لاستئصال ورم، وبعد مرور 3 أيام عاد مرة أخرى وكان يسأل عن شخص ليتبرع له بكلية بعد استئصال إحدى كليتيه وسيدفع ثمن ذلك 150 ألف جنيها.

وقال أصدقاء المتهم، بعد إجازة عيد الفطر اختفى لمدة أيام، وبعد ذلك جرى اكتشاف جثة الطفل "أحمد" داخل شقته بعزبة عثمان بشبرا الخيمة، وبمراجعة الكاميرات تبين أنه كان بصحبة المتهم.

وقال الأهالي ان المتهم كان يستعطف الجيران والاصدقاء بأنه مريض سرطان..حيث كان يغيب عن العمل لأيام فيقول لهم أنه كان يقوم ببعض الاجراءات الطبية والفحوصات والاشعات اللازمة والمطلوبة منه من قبل الأطباء لاستكمال علاجه.

معاينة النيابة لمكان الحادث..انتُزعت بعض أحشائه ووضعها في كيس مجاور لجثته

وأسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتُزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة، وبضبط المتهم واستجوابه أقر بارتكابه الجريمة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، كما تبين أن المتهم سجل فيديو الجريمة بقتل الطفل وإخراج أحشائه من جسده وأرسله للمحرض الذي طلب منه ارتكاب جريمة أخرى لتسلم المبلغ.

طفل مصري مقيم بالكويت يعترف.. بيع مقطع الفيديو لمواقع الكترونية نظير مبالغ طائلة

وأوضحت النيابة العامة في بيان أصدرته بشأن الواقعة أن الطفل المصري المقيم في دولة الكويت اعترف، بدوره، أنه طلب من الجاني ارتكاب الجريمة عبر تقنية "الفيديو كول"، وأنه رغب في الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل والتمثيل بجثمانه، من أجل بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

التعرف علي المتهم الكويتي ووالده..والسلطات الكويتية تسلمهما وبحوزتهما الأجهزة الإلكترونية

وأشارت النيابة الى أنه تم التعرف على المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم خلال ارتكاب الجريمة هاتفًا ذكيًا داخله شريحة اتصال يملكها والده.

وأضافت أيضا أن إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام تواصلت بالجهات المختصة في الكويت، والإنتربول الدولي، ما ترتب عليه القبض على المتهم (المقيم بدولة الكويت) ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر.

فبعد جهد مشترك من النيابة العامة المصرية والإنتربول والسلطات الكويتية سلمت الكويت المتهم بالتحريض علي الواقعة إلى مصر، كما أكدت التحقيقات أن الهدف لم يكن تجارة الأعضاء بل بيع فيديو الجريمة بمبالغ فلكية عبر مواقع الإنترنت غير المشروعة

اعتراف المتهم بجرائم سابقة وجار التحقق..وفحص الأجهزة الالكترونية

وأقر المتهم الأول الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره في قضية سرقة أعضاء واحشاء طفل صغير بشبرا الخيمة، أنه من حرض لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.

كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه أنكر صلته بتلك الوقائع، وأمرت النيابة العامة بحبسهما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهما، وجارٍ استكمال التحقيقات