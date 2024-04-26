الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بيت السحيمي يستضيف اليوم احتفالية مصر التراث

حفل فرقة ومضة، فيتو
حفل فرقة ومضة، فيتو

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسةِ الدكتور وليد قانوش حفلًا جديدا لفرقة "ومضة" المتخصصة في فنونِ خيال الظل والأراجوز، وذلك بمركزِ إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٦ أبريل الجاري. 

احتفالية مصر التراث 

و تُقدِّم الفرقة احتفالية مميزة بعنوانِ "مصر التراث"، بطولة الفنانين علي أبو زيد، محمود السيد ومصطفى الصباغ بالإشتراكِ مع لاعبِ الأراجوز صابر شيكو.

الفنون المصرية التراثية 

يُذكر أنَّ الفنون المصرية التُراثية التي تم تسجيلها على قوائمِ اليونسكو هي: الأراجوز، السيرة الهلالية، التحطيب، النسيج اليدوى المصري، الإحتفالات المرتبطة بالعائلةِ المُقدَّسة، النخلة، الخط العربي والنقش على المعادنِ.

Advertisements

وتقوم وزارة الثقافة بدورًا هامًّا في دعمِ هذه الفنون للحفاظِ عليها من الاندثارِ، إلى جانبِ تعريف الأطفال والأسرة بهذه الفنون التي تُعبِّر عن هويتِنا وثقافتِنا.

كما يُسلِّط العرض الضوء على عروضِ الأراجوز والتى تُعَد شكلًا من أشكالِ عروض الدُمَى المسرحية التقليدية في مصرَ وهي تُراث لا مادى أُدرِجَ عام ٢٠١٨م.

فرقة ومضة 

جديرٌ بالذكرِ أنَّ فرقة (ومضة) تم تأسيسها عام ٢٠٠٣م على يد الدكتور نبيل بهجت، بهدفِ إحياء هذه الفنون ولها مشاركات في العديدِ من المهرجاناتِ والفعالياتِ، الفنية بجميعِ محافظات جمهورية مصر العربية.

كما مثَّلت فرقة ومضة مصر بعددٍ كبيرٍ من الدولِ العربيةِ والأوروبيةِ والولاياتِ المُتحدة الأمريكية، ويقوم صندوق التنمية الثقافيَّة بدورٍ كبيرٍ في الحفاظِ على الفنون التُراثية، حيث تُقدِّم الفرقة عرضًا لخيالِ الظلِّ والأراجوز في الجُمعةِ من كُلِّ أسبوع، بمركزِ إبداع بيت السحيمي.

بيت السحيمي يستضيف اليوم حفل فادي رشدي وفرقته

ليلة ذكر لفرقة أبو الغيط ببيت السحيمي، غدا

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الفنون المصرية التراثية احتفالية مصر التراث بيت السحيمي مصر التراث صندوق التنمية الثقافية

مواد متعلقة

ليلة ذكر لفرقة أبو الغيط ببيت السحيمي، غدا

بيت السحيمي يستضيف اليوم حفل فادي رشدي وفرقته
ads

الأكثر قراءة

انتظروا الأيام القادمة، خبير يكشف كيف ضربت ظاهرة النينيو مخطط إثيوبيا لتعطيش المصريين

5 حصان بـ 95 ألف جنيه، ننشر أحدث أسعار التكييفات بالأسواق (صور)

الإنترنت المظلم، قصة الـ"دارك ويب" في جريمة طفل شبرا وسر رصد ملايين الجنيهات لقتله

أخبار مصر: مواعيد جديدة لغلق المحال والكافيهات، ترامب يهدد دول بريكس، علاقة الإنترنت المظلم بجريمة طفل شبرا، بشرى بشأن مياه النيل

بعد تراجع عز وبشاي والسويس للصلب، أسعار الحديد اليوم الجمعة 26- 4 - 2024 بالأسواق

بداية موجة شتوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في مصر

سيول جارفة وأتربة، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

بتصريح جلد الذات، واقعية جوارديولا تمنح ليفربول قبلة الحياة للمنافسة على لقب الدوري

منوعات

المزيد

مدينة إيطالية شهيرة تعتزم حظر الآيس كريم والبيتزا بعد منتصف الليل، والسبب غريب

علقة موت، تعرض محامية للضرب المبرح من زوج موكلتها وآخرين أمام محكمة بيروت (فيديو)

ليست صحونا طائرة، قصة صور التقطتها ناسا لـ ثقوب السحاب

نفوق 26 حوتا في أستراليا، وخبراء الحياة البرية يحاولون إنقاذ 140 آخرين

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

سعر اليورو أمام الجنيه بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

قدم ساعتك 60 دقيقة.. مواقيت الصلاة بالقاهرة الكبرى والمحافظات حسب التوقيت الصيفي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 26 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية