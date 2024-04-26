بيت السحيمي يستضيف اليوم احتفالية مصر التراث

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسةِ الدكتور وليد قانوش حفلًا جديدا لفرقة "ومضة" المتخصصة في فنونِ خيال الظل والأراجوز، وذلك بمركزِ إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، وذلك في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٦ أبريل الجاري.

احتفالية مصر التراث

و تُقدِّم الفرقة احتفالية مميزة بعنوانِ "مصر التراث"، بطولة الفنانين علي أبو زيد، محمود السيد ومصطفى الصباغ بالإشتراكِ مع لاعبِ الأراجوز صابر شيكو.

الفنون المصرية التراثية

يُذكر أنَّ الفنون المصرية التُراثية التي تم تسجيلها على قوائمِ اليونسكو هي: الأراجوز، السيرة الهلالية، التحطيب، النسيج اليدوى المصري، الإحتفالات المرتبطة بالعائلةِ المُقدَّسة، النخلة، الخط العربي والنقش على المعادنِ.

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وتقوم وزارة الثقافة بدورًا هامًّا في دعمِ هذه الفنون للحفاظِ عليها من الاندثارِ، إلى جانبِ تعريف الأطفال والأسرة بهذه الفنون التي تُعبِّر عن هويتِنا وثقافتِنا.

كما يُسلِّط العرض الضوء على عروضِ الأراجوز والتى تُعَد شكلًا من أشكالِ عروض الدُمَى المسرحية التقليدية في مصرَ وهي تُراث لا مادى أُدرِجَ عام ٢٠١٨م.

فرقة ومضة

جديرٌ بالذكرِ أنَّ فرقة (ومضة) تم تأسيسها عام ٢٠٠٣م على يد الدكتور نبيل بهجت، بهدفِ إحياء هذه الفنون ولها مشاركات في العديدِ من المهرجاناتِ والفعالياتِ، الفنية بجميعِ محافظات جمهورية مصر العربية.

كما مثَّلت فرقة ومضة مصر بعددٍ كبيرٍ من الدولِ العربيةِ والأوروبيةِ والولاياتِ المُتحدة الأمريكية، ويقوم صندوق التنمية الثقافيَّة بدورٍ كبيرٍ في الحفاظِ على الفنون التُراثية، حيث تُقدِّم الفرقة عرضًا لخيالِ الظلِّ والأراجوز في الجُمعةِ من كُلِّ أسبوع، بمركزِ إبداع بيت السحيمي.