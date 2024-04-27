باحثة: استقالة رئيس شعبة الاستخبارات الإسرائيلية تفاقم أزمة جيش الاحتلال

قالت الباحثة ولاء عبدالمرضي، المتخصصة في الشأن الإسرائيلي، إن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية مع إعلانه مسئوليته الكاملة عن أحداث عملية طوفان الأقصى هي بمثابة ضربة قوية للجيش والحكومة الإسرائيلية، وتزيد من حدة الأزمة الداخلية الإسرائيلية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت لفيتو أن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بـ الجيش الإسرائيلي يعد زلزال لحكومة نتنياهو كما وصفه الكثير من المحللين الإسرائيليين، رغم أن هذه الاستقالة لاقت بعض الفرح والتأييد من المعارضة وهذا ما أغضب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو واستشاط غضبًا خوفًا من رد الفعل الداخلي وما سيتبعها من عواقب، ولم يكتف رئيس الشعبة بإعلان الاستقالة فقط بل خرج مصرحًا بأنه هذا هو الوقت المناسب للاستقالة ومن المفترض أن تكون الاستقالة التالية لنتنياهو نفسه.

توقيت الاستقالة

وواصل حديثه قائلا: جاءت هذه الاستقالة بعد ستة أشهر من تعيينه، وعلى مشارف عيد الفصح اليهودي الذي يرمز لهم على أنه اليوم الذي مر فيه الرب على بيوتهم لينقذهم من الاستعباد وجعلوه رمزًا للحرية والخلاص وذلك ما ورد في العهد القديم نفسه وتحديدًا في سفر الخروج.

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