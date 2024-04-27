جريمة في الحي الشعبي!

لم يكن يعلم أحمد أن صديقه الجديد، الذي يكبره بعدة سنوات يخطط لأمر جلل تشيب له الولدان، فقد كانت خطة طارق محكمة في التقرب من أحمد خاصة إنه من ضمن جيرانهم بشبرا الخيمة، وذات يوم إختفى احمد وبحث عنه الجميع ومن ضمنهم طارق، ولأن الجريمة بشعة فقد كانت إرادة الله ثم جهود الجهات الأمنية المختصة وراء الكشف عن ملابسات الجريمة الشنعاء سريعا..

حيث تسربت رائحة كريهة في أحد الشقق في محيط شقة المجني عليه، اعقبها بلاغ وبفتح الشقة تبين وجود جثة لشاب في العقد الثاني من عمره تم شقة بسلاح ابيض من الرقبة لاسفل وبجواره كيس به أحشاء الطفل، بإجراء تحريات مكثفة تبين أن طارق الصديق الجديد لأحمد هو الذي قام بإجراء الجريمة النكراء وسط ذهول الجميع..

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وقد تبين للأجهزة الأمنية والنيابة العامة أن الجريمة تمت لصالح مصري يقيم الكويت كان قد وعد الجاني بخمسة ملايين من الجنيهات نظير أن يتم تنفيذ العملية فيديو كول، وقد نسقت الأجهزة المعنية مع النظراء الكويتين وتم القاء القبض على المصري الذي عرض مبلغ ال ٥ مليون جنيه على المتهم الأول (طارق).

الجريمة تبدو للوهلة الأولى تجارة أعضاء ولكن عدم وجود تجهيزات طبية وبقاء الاحشاء والأعضاء في مسرح الجريمة يجعلنا نربط الظاهرة بالdark web (المواقع الإلكترونية السوداء التي لا تلتزم بقواعد اخلاقية أو دينية أو قانونية).. والرغبة في بث فيديوهات غريبة ومؤلمة تحقق مشاهدات كبيرة أحد دوافع الجريمة..

خاصة إن هناك ممولين لهذه الجرائم البشعة التي لا تتوافق مع ديننا ولا ثقافتنا، تذكرت هنا المعالجة الفنية لفيلم الديزل، وكيف أن هناك شريحة من البشر لديهم ميول سوداوية في دفع مبالغ طائلة لمجرد رؤية أسد ينتهك إنسان حى ليقتله ويلتهمه، نسأل الله العفو والعافية من فواجع الأقدار فيما تبقى من العمر.