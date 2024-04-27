السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

خبيرة تربوية تقدم روشتة لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

قالت ولاء شبانة، استشاري علم النفس التربوي، إن الآباء والأمهات لديهم دور كبير في تحسين الأوضاع النفسية لأبنائهم قبل انطلاق ماراثون أمتحانات الثانوية العامة، ودعم العامل النفسي خلال فترة المرجعات، من أجل الحصول علي أداء أفضل في الامتحانات.

وأوضحت استشاري علم النفس التربوي، خلال مداخلتها الهاتفية بفضائية إكسترا نيوز، أن امتحانات الثانوية العام أصبحت تعتمد علي الفهم بعد تطبيق منظومة الامتحانات والتي كان شعارها الفهم أولا.

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امتحانات نهاية العام

وتابعت، أن تلك الموروثات نفسية وثقافية خاطئة لنا كمصريين، وتجعلنا لا نزال متخوفين من امتحانات نهاية العام، لافتة إلي أنه على الأسر توفير جو مناسب من الهدوء في البيت بدون قلق مبالغ فيه، والتعامل بأريحية مع الاهتمام بتغذية الطالب السليمة في هذا الوقت، والبعد عن الأطعمة الدسمة.

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تعديل مواعيد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2023.

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله بشأن تعديل مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 غير صحيح، وأن الامتحانات سوف تتم في موعدها وفقا للجدول المعلن من قبل وزير التربية والتعليم وهو في 10 يونيو.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماده من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024
وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، حيث تبدأ امتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا.

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