موعد إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة 2024، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2024 عن موعد إعلان أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي استعدادا لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة في المدارس سيكون خلال شهر مايو المقبل 2024 حيث سيتم توزيعها من خلال مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشأن تعديل مواعيد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2024-2023.

وأكد مصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله بشأن تعديل مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 غير صحيح، وأن الامتحانات سوف تتم في موعدها وفقا للجدول المعلن من قبل وزير التربية والتعليم وهو في 10 يونيو.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماده من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وفيما يلي ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية، حيث تبدأ امتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة

واستهدف الاجتماع طرح مناقشة حول جدول امتحانات الثانوية العامة باعتبار اتحاد طلاب مصر الأكثر صلة بالثانوية العامة وطمأنتهم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الوزارة حريصة على مصلحة الطالب في المقام الأول.

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وأكد الوزير أن الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك

كما أوضح الدكتور رضا حجازي أن الجدول يتضمن عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت خلال وضع جدول الامتحانات على توفير المدة الزمنية الكافية لكل شعبة على حدة لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة قبل امتحان كل مادة، مضيفا أن تحديد مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع قبل امتحانات المواد الأساسية تهدف أيضا لإزالة التوتر لدى الطلاب قبل امتحانات المواد المضافة للمجموع.

إجراءات وزارة التعليم منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية

واستعرض الوزير الاجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة منذ بداية العام الدراسي لضبط منظومة المرحلة الثانوية والتي جاء على رأسها منع تحويلات طلاب المرحلة الثانوية إلا من خلال لجنة مشكلة بالوزارة لدراسة كل حالة على حدة.

كما أوضح الدكتور رضا حجازي أن الوزارة ستتخذ خلال امتحانات العام الحالي اجراءات مكثفة وأكثر تطورا لمواجهة ظاهرة الغش بكافة أشكاله.

وشدد الوزير على أن امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنفس المواصفات الفنية لامتحانات العام الماضى من حيث عدد الأسئلة الموضوعية والمقالية فى كل مادة دراسية والدرجات المخصصة لها مع مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة، بحيث تكون واضحة، ومحددة وغير قابلة للتأويل.

وزير التعليم: مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة

كما أكد الوزير كذلك على مراعاة تناسب عدد الأسئلة في كل امتحان مع الزمن المخصص للإجابة والمراجعة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن الامتحانات ستكون بنظام الكتاب المفتوح "open book” أسوة بالعام الماضي، حيث سيتسلم الطالب كتيب المفاهيم في بداية امتحان كل مادة ويسلمه للملاحظ في نهاية الامتحان.

ومن جانبهم، أشاد اتحاد طلاب مصر بجدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي والذي يتيح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة قبل كل امتحان.

وعقب الاجتماع، اعتمد الوزير جدول امتحانات الثانوية العامة للإعلان عنه.

ومن المقرر أن تقوم الوزارة بنشر فيديو توضيحي حول أسئلة امتحانات الثانوية العامة وآلية كتابة الطلاب البيانات بورقة إجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية.