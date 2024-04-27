السبت 27 أبريل 2024
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حوادث

حبس صاحب شركة بتهمة غسل 35 مليون جنيه من تجارة الآثار والعملة

حبس صاحب شركة بتهمة
حبس صاحب شركة بتهمة غسل 35 مليون جنيه

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس صاحب شركة مواد بناء بالبحيرة بتهمة غسـل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة القطع الأثرية والإتجار بها والإتجار بالنقد الأجنبي وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء - مقيم بالبحيرة؛ لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والإتجار فيها،  الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).

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وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المتهم بمبلغ 35 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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