محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الأسر المنتجة بحديقة الشلالات

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معرض الأسر المنتجة، الذي تنظمه مديرية الزراعة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة اللواء هشام لطفي، بحديقة الشلالات القبلية بمنطقة باب شرق، ويستمر المعرض ليومين، السبت والأحد، 27 و28 أبريل 2024.

ويقام المعرض بالتعاون مع إدارة الحفاظ على التراث، وشركة مياه الشرب، والإدارة العامة للحدائق، وحي وسط، وشركة مصر للخدمات البيئية، وجامعة فاروس، ومنطقة الآثار، وفرع ثقافة الإسكندرية.

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يضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية، والمنتجات الغذائية، ونباتات الزينة، وذلك بهدف دعم الأسر المنتجة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وتعزيز التراث الثقافي للمحافظة.

أشاد، محافظ الإسكندرية، بجودة المنتجات المعروضة في المعرض، وتنوعها، وأسعارها المناسبة، مؤكدًا على أهمية دعم الأسر المنتجة وتمكينهم من تحسين دخلهم ومستوى معيشتهم.

كما وجه الشريف الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، داعيًا المواطنين إلى زيارته والاطلاع على المنتجات المعروضة وشرائها.