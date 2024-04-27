السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الأسر المنتجة بحديقة الشلالات

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الأسر المنتجة بحديقة الشلالات

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، معرض الأسر المنتجة، الذي تنظمه مديرية الزراعة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة اللواء هشام لطفي، بحديقة الشلالات القبلية بمنطقة باب شرق، ويستمر المعرض ليومين، السبت والأحد، 27 و28 أبريل 2024.

ويقام المعرض بالتعاون مع إدارة الحفاظ على التراث، وشركة مياه الشرب، والإدارة العامة للحدائق، وحي وسط، وشركة مصر للخدمات البيئية، وجامعة فاروس، ومنطقة الآثار، وفرع ثقافة الإسكندرية.

Advertisements

يضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية والتراثية، والمنتجات الغذائية، ونباتات الزينة، وذلك بهدف دعم الأسر المنتجة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وتعزيز التراث الثقافي للمحافظة.

أشاد، محافظ الإسكندرية، بجودة المنتجات المعروضة في المعرض، وتنوعها، وأسعارها المناسبة، مؤكدًا على أهمية دعم الأسر المنتجة وتمكينهم من تحسين دخلهم ومستوى معيشتهم.

كما وجه الشريف الشكر للقائمين على تنظيم المعرض، داعيًا المواطنين إلى زيارته والاطلاع على المنتجات المعروضة وشرائها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظ الإسكندرية الاسر المنتجة اخبار تنشيط السياحة بالاسكندرية مديرية الزراعه بالإسكندرية أخبار محافظة الأسكندرية

مواد متعلقة

الملك فؤاد يختتم زيارته لعروس البحر المتوسط بجولة في استاد الإسكندرية الرياضي (صور)

ads

الأكثر قراءة

ضربة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27 أبريل 2024

تفاصيل مرعبة في جريمة الإنترنت المظلم.. مصري مقيم بالكويت حرض شابًا على قتل «طفل شبرا» وإخراج أحشائه وتصويره مقابل 5 ملايين جنيه.. والشرطة تكشف مفاجأة

وعدها بالزواج، حبس متهم بهتك عرض فتاة في مدينة نصر

إعلام عبري: أغلبية حكومة إسرائيل تؤيد المقترح المصري الجديد للصفقة مع حماس

تفاصيل جولة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية المصرية في العاصمة الجديدة (فيديو)

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

سعر الدولار في البنك المركزي صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

السيسي يتفقد العاصمة الإدارية الجديدة

منوعات

المزيد

أعاصير وعواصف رعدية عنيفة تضرب عدة ولايات بالولايات المتحدة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 28-4-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 28-4-2024 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

12 جامعة أمريكية تشهد مظاهرات مؤيدة لفلسطين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ الإفتاء تجيب

قصة النبي هود مع قومه، تفسير الشعراوي للآية 65 من سورة الأعراف (فيديو)

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية