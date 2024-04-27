تعليم الإسكندرية تستقبل وفد المنظمة الأوروبية للتدريب

استقبل الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية وفد المنظمة الأوربية للتدريب، من خبراء تقييم استراتيجية التعليم الفني من خلال 2.0، وهم ( الدكتور باتريك رويكات، الدكتور عمر فتحي، وأحمد قنديل، أسماء نور الدين ) وذلك بالمدرسة الثانوية الفنية المشتركة للتعليم والتدريب المزدوج ( تأسيس عسكري ) بإدارة شرق.

جاء ذلك بحضور جلال عيد مدير عام الإدارة وأمل حسان مدير عام التعليم الفني وفوزي محمد مدير إدارة التعليم المزدوج بالمديرية وبركات حميدو مدير التعليم الفني بالإدارة.

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وقال مدير المديرية أن الزيارة لم تقتصر على تقييم الاستراتيجية، بل تتضمن مناقشة أية مقترحات تسهم في تطوير منظومة التعليم الفني في الحانبين النظري والعملي وزيادة التركيز على الربط بين الدراسة واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أنَّ التعليم الفني بكافة أنواعه ( زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج ) قد شهِد نقلة نوعية في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذه النوعية من التعليم، مُشيرًا إلى تغيُّر كبير في النظرة المجتمعية للتعليم الفني من خلال التوعية المستمرة وإقبال الطلاب المتفوقين وتحويل مدارس التعليم الفني للتأسيس العسكري مما أضفى عليها انضباطًا مميزًا.