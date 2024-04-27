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رئيسة حي الجمرك بالإسكندرية تتابع حملة "هنوصلك" لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة

رئيسة حي الجمرك بالإسكندرية
رئيسة حي الجمرك بالإسكندرية تتابع حملة هنوصلك

 تابعت المهندسة نهي خليفة رئيس حي الجمرك بالاسكندرية حملة “هنوصلك” لإستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة بقاعة الإجتماعات بديوان عام الحي.

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جاء  وذلك بحضور الدكتورة دينا الاسكندراني باحث بإدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي والدكتورة بشرى اسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية المركز الاجتماعي وجهاد ممدوح مدير مكتب التأهيل بالجمرك.

حى الجمرك وسط الإسكندرية 

ونسقت مدير وحدة تكافؤ الفرص للمرأة وذوي الهمم  بالحي مع كلا من إدارة التأهيل بمديرية التضامن الإجتماعية وجمعية المركز الاجتماعي وجمعية استمروا في العطاء الخيرية لذوي الهمم وذلك لتفعيل وتسهيل تقديم الخدمات والحصول على كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

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وتقدم اليوم ( ٩٤ ) مواطن للاستفسار والحصول على كارنيه الخدمات منهم (٦١) حالة تم تقديم خدمات متنوعة لهم ما بين حجز الكشف الطبي وكذلك تسجيل بياناتهم علي المنظومة والاستعلام عن حالة طلب الخدمات المقدمة لهم وذلك في إطار تفعيل دور وحده تكافؤ الفرص بالحي لدعم ذوي الهمم للحصول علي الإستفادة  الكاملة من مميزات كارنيه الخدمات المتكاملة من تخفيضات وخصومات والاعفاءات المختلفة وكذلك تسهيل التعاملات مع الجهات.

كذلك جاءت الحملة في إطار اهتمام وتكاتف جميع مؤسسات الدولة، والقيادات السياسية بتلك الفئات من خلال دعمهم وتقديم الخدمات للمستحقين  من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حي الجمرك

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