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رياضة

وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة

وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة

الكرة الطائرة، التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمغربية بشري حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة وبحضور المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

ورحب وزير الرياضة بتواجد رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بمصر مؤكدا علي دعم مصر الكامل لرئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة بفترة رئاستها للاتحاد.

وأشار صبحي، إلى أنه أصبح لدينا قاعدة كبيرة من لاعبي الكرة الطائرة علي مستوي الرجال والسيدات  وايضًا علي مستوي الناشئين،كما تميزت مصر بالتطوير الكبير  الذي طرأ علي المنشآت الرياضية والبنية التحتية والتي ساهمت بشكل كبير في استضافة مصر لكبري الفاعليات الرياضية بفضل الدعم الكبير من القيادة السياسية.

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وأوضح وزير الرياضة أن مصر أصبحت تمتلك صالة ألعاب مجهزة علي أعلي مستوي بكل محافظة من محافظات الجمهورية وتتسع  بحد أدني لألفين مشجع. 
وأعربت رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة عن سعادتها وتقديرها بالتواجد بمصر وحفاوة الاستقبال.

وأثنت “حجيج” علي البنية التحية الرياضية التي أصبحت مفخرة لمصر وللأفارقة.

رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة 

وقالت رئيس الاتحاد الإفريقي إن هدفنا هو الارتقاء بمستوي الكرة الطائرة بافريقيا لتضاهي مثيلاتها فى القارات والدول  الآخري المتقدمة فى لعبة كرة الطائرة.

وعلي هامش اللقاء وجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الدعوة لرئيس الاتحاد الافريقي لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة لتشاهد مدينة مصر للألعاب الأولمبية اول وأكبر مدينة اولمبية مصرية والتي تعد مفخرة للمصريين.

كما وجّهت رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة الدعوة لوزير الرياضة لحضور البطولة الأفريقية لكرة الطائرة الشاطئية والتي تقام يونيو المقبل والتي تستضيفها مدينة اغادير بالمغرب والمؤهلة للأولمبياد باريس ٢٠٢٤.

وتتواجد رئيس الاتحاد الافريقي للكرة  الطائرةعلي هامش استضافة مصر لكلا من بطولتي الأندية الأفريقية علي مستوي الرجال والسيدات.

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وزير الرياضة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة الكرة الطائرة الدكتور اشرف صبحي الشباب والرياضة بشري حجيج

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