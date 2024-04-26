الكرة الطائرة، الأهلي يفوز على بطل الجزائر في افتتاح البطولة الأفريقية سيدات

الكرة الطائرة، حقق الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين المدير الفني، فوزًا مهمًّا على ناصرية بجاية الجزائري بنتيجة 3-0، ضمن افتتاح البطولة الإفريقية للأندية المقامة على صالة الأهلي من 26 أبريل إلى 4 مايو المقبل.

سيطرة أهلاوية على المباراة

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وسيطر خلالها الأهلي على مجريات اللعب، بفضل الإرسال المميز والإعداد الجيد والضربات الساحقة، مع تفوق حائط الصد ليحقق الفوز في افتتاح مشوار الفريق ببطولة إفريقيا.

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شهد الشوط الأول أداءً مميزًا من الفريق قبل أن يحسمه بنتيجة 25-9، بفضل تألق لاعبات الأهلي في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.

بدأ الشوط الثاني بشكل قوي من جانب اللاعبات، حيث سيطر على مجريات الشوط تمامًا ويفوز بالشوط بنتيجة 25-10.

وفي الشوط الثالث واصل الفريق الأداء القوي في ظل تعليمات الجهاز الفني لفريق سيدات طائرة الأهلي بقيادة إبراهيم فخر الدين، مما ساعد في تقدم الفريق، وينتهي الشوط الثالث لصالحه بنتيجة 25- 11.

افتتاح البطولة الأفريقية للكرة الطائرة

افتتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التي يستضيفها النادي، حتى يوم 4 مايو المقبل على صالتي الأمير عبدالله الفيصل والشهداء، بمقر الجزيرة، بحضور ‏ممثلي الاتحادين الأفريقي والمصري والوفود المشاركة في البطولة.

وحضر مراسم الافتتاح الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والدكتور ‏أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبشرة حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة ‏الطائرة، والمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وأعلن الكابتن محمود الخطيب افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة خلال المراسم التي ‏شهدت طابور عرض للفرق المشاركة.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كل من الأهلي والسجون الكيني وناصرية شباب بجاية الجزائري.

تصريحات وزير الشباب والرياضة

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده فى افتتاح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» موجه التهنئة للنادي الأهلي على فوزه ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي استضافها مؤخرًا.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة برئاسة السيدة بشرى حجيج يبذل جهودا كبيرة من تطوير اللعبة وضعها على الخريطة العالمية، وحرصه على إقامة البطولة فى مصر.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي ومجلس الإدارة على استضافة البطولة، مشيدًا بالجهد المبذول في تنظيم البطولة من اللجنة العليا المنظمة برئاسة محمد الدماطي رئيس اللجنة العليا المنظمة، ومي عاطف نائب رئيس اللجنة.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن هناك خططا استراتيجية لتطوير الرياضة المصرية، ومن بينها الكرة الطائرة التي بات لها وجود دائم على المستوى الدولة.

تصريحات رئيس اتحاد الكرة الطائرة

ووجه ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، الشكر للنادي الأهلي على استضافته لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» خلال الفترة من 24- 4 مايو المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد المصري على أن بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» حققت نجاحا كبيرا، ويتمنى لها أن تحقق بطولة السيدات نفس النجاح الذي حققته بطولة الرجال.

وأضاف أن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة برئاسة السيدة بشرى حجيج بذل جهودا كبيرا حتى تستعيد البطولات الإفريقية مكانتها، وتصبح مؤهلة لبطولة العالم.

ووجه رئيس الاتحاد الشكر للنادي الأهلي، وكل القائمين على تنظيم هذه البطولة الاستثنائية متمنيا لها النجاح.