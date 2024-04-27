ساخرون، وزير التموين: كيلو رنجة ونص فسيخ لكل بطاقة تموين بمناسبة شم النسيم!

علمت وكالة هريدى نيوز الإخبارية أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين عقد مؤتمرا صحفيا للحديث عن مجهودات الوزارة فى توفير كافة السلع للمواطنين خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك.

صرح بذلك مصدر فشار غاوى تنكيت وهزار، وأضاف أن أحد الصحفيين توجه بسؤال للوزير قائلا: طب بالنسبة للسلع بتاعة شم النسيم يا دكتور؟!

فرد عليه الوزير ساخرا: متقلقلش.. هنوزع كيلو رنجة ونص كيلو فسيخ على كل بطاقة تموين بمناسبة أعياد شم النسيم!