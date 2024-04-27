السبت 27 أبريل 2024
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حوادث

الأمن يضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبى بـ 15 مليون جنيه

ضبط قضايا إتجار بالنقد
ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبى

واصلت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبى 

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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