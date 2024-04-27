السبت 27 أبريل 2024
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أعراض القولون العصبي وطرق العلاج بالأعشاب الطبيعية

القولون العصبي وأعراضه،
القولون العصبي وأعراضه، فيتو

اعراض القولون العصبي، كلها مزعجة، وتتسبب في الشعور بالألم في منطقة البطن، خاصة مع التوتر والعصبية، إلى جانب أن الإصابة بمشاكل القولون ترتبط ارتباطا مباشرا بالنظام الغذائي المتبع، فهناك أطعمة تزيد من آلام القولون، وأطعمة أخرى قد تعالجه، وتخلصه من مشاكله.

أعراض القولون العصبي

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز استشاري الأمراض الباطنة، أن أعراض القولون العصبي يمكن ملاحظتها، وإن كانت تتشابه بشكل عام مع أي مشاكل ترتبط بالمعدة وبالجهاز الهضمي، وهو ما يستعرضه في السطور التالية:

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آلام مزمنة في البطن: عادة ما تكون الآلام في أسفل البطن، وقد تكون على شكل تقلصات أو مغص. 

اضطرابات في حركة الأمعاء: قد يعاني المريض من الإسهال أو الإمساك أو التناوب بينهما.

انتفاخ البطن: الشعور بامتلاء البطن أو الغازات.

وجود مخاط في البراز.

الشعور بعدم الإفراغ الكامل بعد التبرز.

فقدان الشهية.

الغثيان أو القيء.

التعب.

الأرق.

القلق أو الاكتئاب.

سلس البول.

آلام في المفاصل والعضلات.

متى تذهب إلى الطبيب؟

أضاف الدكتور محمد، ان هناك مجموعة أعراض عند ظهورها، لابد من زيارة الطبيب، لسرعة العلاج، وهو ما يستعرضه في السطور التالية:

فقدان الوزن غير المبرر.

نزيف من المستقيم.

فقر الدم.

ألم مستمر في البطن لا يخف إلا مع التبرز أو إخراج الريح.

الحمى.

التغيرات في لون البراز.

وأوضح الدكتور محمد، أنه قد لا يعاني جميع المصابين بالقولون العصبي من جميع هذه الأعراض، وقد تختلف شدة الأعراض من شخص لآخر، وقد تأتي الأعراض وتذهب.

القولون العصبي

علاج القولون العصبي

وأكد الدكتور محمد، أنه لا يوجد علاج نهائي للقولون العصبي، لكن يمكن السيطرة على الأعراض باستخدام الأدوية والتغييرات في نمط الحياة، مثل:

الأدوية: قد يصف الطبيب أدوية لتخفيف الألم، مثل مضادات التشنج أو مسكنات الألم. كما قد يصف أدوية لعلاج الإسهال أو الإمساك أو الانتفاخ.

التغييرات في نمط الحياة:

النظام الغذائي:

        تناول أطعمة غنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

        تجنب الأطعمة التي تسبب تهيج القولون، مثل الأطعمة الدهنية أو الحارة أو الغنية بالتوابل.

        تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.

        شرب الكثير من السوائل.

التقليل من التوتر: 

        ممارسة الرياضة بانتظام.

        الحصول على قسط كافٍ من النوم.

        تجنب التدخين والكحول.

أعشاب طبيعية لعلاج القولون العصبي

وتقدم الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أهم الأعشاب الطبيعية التي يمكن تناولها للمساعدة في علاج القولون العصبي:

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النعناع: يعد النعناع من أكثر الأعشاب شهرة لعلاج القولون العصبي، حيث يُساعد على استرخاء عضلات الأمعاء وتخفيف التشنجات، كما يُخفف من آلام البطن والانتفاخ. 

اليانسون: يساعد اليانسون على تحسين عملية الهضم وتخفيف الانتفاخ والغازات، كما يخفف من آلام البطن والإسهال. 

الشمر: يشبه الشمر اليانسون في خصائصه، حيث يُساعد على تحسين الهضم وتخفيف الانتفاخ والغازات، كما يُخفف من آلام البطن والإمساك. 

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البابونج: يعرف البابونج بخصائصه المُهدئة، حيث يُساعد على استرخاء عضلات الأمعاء وتخفيف القلق والتوتر، اللذان يُمكن أن يُفاقما أعراض القولون العصبي. 

الكركم: يعد الكركم من مضادات الالتهاب القوية، حيث يُساعد على تقليل الالتهاب في الأمعاء، الذي يُعدّ أحد أسباب أعراض القولون العصبي. 

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