السبت 27 أبريل 2024
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رئيس جهاز العاصمة الإدارية يتابع معدلات تنفيذ حي جاردن سيتي الجديدة

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا  لجميع الشركات التنفيذية المسند لها الأعمال الخاصة بمنطقة الحي السكني الخامس R5 ( جاردن سيتى الجديدة)، وكذا المكاتب الاستشارية المشرفين على المشروع بقاعه الاجتماعات الخاصة بالمشروع.

وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة  لإنشاء مدينة من مدن الجيل الرابع، بجانب التزامن مع الإقبال المتزايد الخاص بالمواطنين على مشروع  الإسكان بالحي السكني الخامس  "جاردن سيتي الجديدة".

و خلال الاجتماع،  قام المكتب الاستشاري المشرف على المشروع، بتقديم عرض توضيحي عن  جميع الأعمال التي تم تنفيذها والجارٍي  تنفيذها، مبينا نسب التنفيذ. 

كما استمع المهندس شريف الشربينى، لآراء وممثلي كافة الشركات عن بعض المعوقات  التي تطرأ بالموقع أثناء التنفيذ، موجهًا بسرعة العمل على تذليل أي عقبات إن وجدت.

وشدد الشربيني على جميع الشركات المنفذة، وكذا المكاتب الاستشارية ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع.

كما قام  بمناقشة مديري المشاريع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال، حيث شدد  على الأخذ في الاعتبار بإنهاء المشروعات بأفضل جودة وإتقان في الأداء، وخاصة في تشطيبات الأعمال الداخلية، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع بين العمارات، طبقًا للمواصفات المطروحة.

وفي السياق نفسه، تفقد المهندس  شريف الشربيني،  ومسئولو جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، المنطقة المحيطة بمبنى البرلمان تزامنًا مع بدء انتقال الجلسات الخاصة بمجلس النواب إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة ومرافقوه، منطقة الحي الحكومي، وكذا المحاور الرئيسية ومن ضمنها محور محمد بن زايد الجنوبي، ومحور محمد بن زايد الشمالي، كما تفقد  جزءا من منطقة الحدائق المركزية " النهر الأخضر".

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تطور معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، 1.364 تريليون جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عامًا (1978: 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014: 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه.

وكشفت عن تطور الاستيعاب السكاني للمدن الجديدة، حيث بلغ حجم السكان فى الفترة من 1978: 2023، 11.3 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما حتى عام 2014، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 140 ألف نسمة سنويًا، فى حين استوعبت المدن الجديدة 6.3 مليون نسمة خلال 9 سنوات، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 700 ألف نسمة سنويًا.

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وتم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتى 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة، وجار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014: 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.

مشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بـ وزارة الإسكان عن بدء تسليم الوحدات السكنية لعدد ٤٠ عمارة بمشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة للمواطنين الحاجزين بالمرحلة التاسعة جنوب الحى الرابع بالمدينة.

وأشار جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى تسليم الشقق  فى الفترة من ٢٠٢٤/٥/٧ حتى ٢٠٢٤/٥/٢٩.

وكشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد لقطع الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة والسداد بالدولار.

وتطرح  بمدينة القاهرة الجديدة أرض تجاري بمساحة 5534 مترًا بسعر 43.7 ألف جنيه  السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 939 مترًا بسعر 41390 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض نادي رياضي بمساحة 110880 مترًا بسعر 4525 جنيهًا، وأرض نادي اجتماعي بمساحة 5206 أمتار بسعر 8260 جنيهًا السداد بالدولار.

كما تطرح أرض نادي اجتماعي بمساحة 7195 مترًا بسعر 8260 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض صناعي بمساحة 1115 مترًا بسعر 2340 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض صناعي بمساحة 1115 مترًا بسعر 2340 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري سكني بمساحة 600 متر بسعر 24570 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 51431 مترًا بسعر 24615 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض عمراني متكامل بمساحة 925728 مترًا بسعر 7680 جنيهًا، وأرض تجاري إداري بمساحة 33600 متر بسعر 30655 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض تجاري إداري بمساحة 4296 مترًا بسعر 94575 جنيهًا السداد بالدولار، وأرض حصة عينية عمراني مختلط بمساحة 3444 مترًا بسعر 8400 جنيه، وأرض عمراني متكامل بمساحة 243600 متر بسعر 9305 جنيهات.

مؤتمر المناخ بدبي

 شارك الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، نيابة عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع الوزاري للبناء منخفض الانبعاثات، الذي تم عقده بالعاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة وفود من 70 دولة، على هامش منتدي المباني والمناخ الأول، تحت رعاية الحكومة الفرنسية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

 وتأتي مشاركة وزارة الإسكان فى هذا الاجتماع، استكمالا لجهودها في ملف المدن المستدامة الخضراء، ومشاركتها في إعلان مبادرة المباني منخفضة الانبعاثات في مؤتمر المناخ بدبي (COP28).

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