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حوادث

بمشاركة 3 آلاف فرع ومنفذ، استمرار فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

بمشاركة 3 الآف فرع
بمشاركة 3 الآف فرع ومنفذ..استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40% بمشاركة أكثر من 3 آلاف فرع ومنفذ على مستوى الجمهورية.

استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بتخفيضات 

وشهدت السرادقات والشوادر والمنافذ المشاركة في المبادرة، إقبالا مكثفا من قبل المواطنين، الذين حرصوا على استغلال التخفيضات الكبيرة التي توفرها المبادرة على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية.

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واستهدفت المرحلة الخامسة والعشرين من المبادرة، توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية، من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 %; وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوفر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.

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وقامت وزارة الداخلية لأول مرة بمضاعفة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 1975 منفذا، و6 معارض رئيسية، و44 معرضا فرعيا، و67 شادرا بمختلف محافظات الجمهورية; وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.

كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية للوزارة، الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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شرطة التموين والتجارة كاهل المواطنين وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد

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