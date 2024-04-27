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"الأعياد والسلام النفسي" محاضرات بقصور الثقافة في الأقصر

الأعياد والسلام النفسي
الأعياد والسلام النفسي محاضرات بقصور ثقافة الأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة.

حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "الأعياد فرصة عظيمة للترويح عن النفس وتقويم الرابط الاجتماعي" ألقاها محمد حنفي موضحا معنى العيد، وسمات وخصائص ومظاهر الاحتفال بالعيد، ومشاركة السيد الرئيس للمواطنين وأسر الشهداء في الأعياد.

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بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "السلام الاجتماعي" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن مفهوم السلام الاجتماعي، وأهمية السلام في المجتمع ومقومات السلام الإجتماعي.

وعقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة "إيجابيات التكافل الإجتماعي في المجتمع "ألقاها حمادة فؤاد متحدثا عن التكافل والتعاون والتضامن الاجتماعي، وأنهم يقومون ببناء جسور المحبة والتفاهم بين الشعوب، مما يساهم في خلق بيئة سليمة مستدامة، والتضامن الإجتماعي يعزز المشاريع التي تهدف إلى محاربة الفقر، وتحسين الجودة التعليم والعمل في المجتمعات، بجانب ذلك أعد بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "كتابة فوضوية".

ورشة حكي وكورال للأطفال 

وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي بعنوان "مفاجأة يوم العيد" ألقتها نجوى جمعة، وأعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان "أبو العلا المعري" للمؤلف أحمد سويلم سردتها سوزان سليم، كما نفذ القصر دوري ثقافي لرواد القصر إدارته إيمان صلاح، وبجانب ذلك أعد القصر كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الاورج إسماعيل أحمد. 

بينما نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها طه أبو الشيخ، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية عمل استاند موبايل نفذتها مشيرة طلعت، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة أشغال يدوية عمل ورد بورق مناديل نفذتها عفاف إبراهيم.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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