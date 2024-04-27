السبت 27 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كولر يبدأ دراسة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الدوري

كولر المدير الفني
كولر المدير الفني للأهلي،فيتو

الأهلي، يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم الأربعاء القادم حيث حصل كولر علي مجموعة من الفيديوهات الخاصة بفريق الإسماعيلي من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الأربعاء. 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم الأربعاء القادم في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الاسماعيلي عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 

ونجح النادي الأهلي في معادلة رقم الترجي التونسي القياسي، في دوري أبطال إفريقيا، في عدد اللقاءات بدون هزيمة.

وفاز فريق الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 مساء أمس الجمعة، في إياب نصف نهائي البطولة.

 

الأهلي يعادل رقم الترجي 

ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 20 على التوالي بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، ليعادل رقم الترجي التونسي.

وتلقى الأهلي آخر خسارة له في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو 2022 في نهائي البطولة.

Advertisements

كولر يحطم رقم جوزيه 

بينما حطم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق، بعدما وصل إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولة القارية.

وسبق أن وصل جوزيه إلى 19 مباراة بدون هزيمة مع الأهلي، بالجيل الذهبي الذي حقق لقب دوري الأبطال، في نسخ 2005 و2006 و2008.

 

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي 

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

 

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

 

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًّا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

 

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

 

نصف النهائي

تواجه النادي الأهلي أمام مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0 ليصعد إلى المباراة النهائية. 


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي كولر اخبار الأهلي الاسماعيلي

مواد متعلقة

قبل المواجهة المرتقبة، ماذا فعل الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2012 و2018؟

كولر يحسم مشاركة محمد الشناوي في نهائي إفريقيا
ads

الأكثر قراءة

صاحبة الفيديوهات الراقصة، لحظة اغتيال البلوجر العراقية "أم فهد"، والسر في هاتفها (فيديو)

أسعار الذهب صباح اليوم السبت 27 أبريل 2024

10 معلومات عن أهمية الزيارة التاريخية المرتقبة للرئيس السيسي إلى تركيا

بيغفلونا، حيلة الشركة المنتجة لـ شيبسي لزيادة الأسعار، وشعبة المواد الغذائية تفضحها

الاستقالات تضرب جيش الاحتلال، أنباء عن استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

أخبار مصر: زيادة أسعار منتجات عبور لاند، شركة شيبسي تضحك على المصريين، خطوبة ابنة حسام حسن، قصة انفصال السقا ومها الصغير

كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استعدادات مواجهة الإسماعيلي

منوعات

المزيد

مدينة يابانية تحجب رؤية معلم سياحي شهير لسبب غريب

حدثت بعد ساعات من توقعاته، ماذا قال عالم الزلازل الهولندي عن تايوان

صاحبة الفيديوهات الراقصة، لحظة اغتيال البلوجر العراقية "أم فهد"، والسر في هاتفها (فيديو)

طائرة الموت، حادث غريب لطائرة بوينج أثناء تحليقها في السماء ونجاة 176 راكبا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي صباح اليوم السبت 27-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي صباح اليوم السبت 27 - 4 - 2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة في السوق

ثبات سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما هي حِكم الحج ومقاصده؟، دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بقدوم فترة راحة

مواقيت الصلاة اليوم بالتوقيت الصيفي، موعد أذان العشاء اليوم السبت 27 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية