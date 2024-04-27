ليفربول يخوض مواجهة مصيرية أمام وست هام يونايتد بالبريميرليج.. سيناريوهات غير سارة حال خسارة الريدز.. هل سيرحل محمد صلاح؟.. وأرقام منتظرة لـ"مو"

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم السبت، ضيفًا علي وست هام يونايتد، في الثانية والنصف ظهرًا، على استاد "لندن الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز واستعادة توازنه في البريميرليج، خاصة بعد الخسارة في ديربي الميرسيسايد بثنائية نظيفة أمام إيفرتون.

يدخل فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مباراة اليوم بحثًا عن النقاط الثلاث في محاولة الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يسعى الريدز بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب العودة إلى الطريق الصحيح بعد الخسارة أمام نظيره إيفرتون، في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي، بهدفين دون رد، ما جعله يتراجع في جدول الترتيب، كما خرج من بطولة الدوري الأوروبي، على يد أتالانتا، في دور ربع النهائي.

فريق أرسنال يتصدر حاليًا ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة جمعها من الفوز في 24 مباراة والتعادل في 5 وخسارة مثلها، وتسجيل 82 هدفًا وتلقي 26.

فيما يتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 76 نقطة جمعها من الفوز في 23 مباراة والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 80 هدفًا وتلقي 32.

ويسعي فريق ليفربول إلى الفوز اليوم على وست هام من أجل الحفاظ على حظوظة في المنافسة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي خاصة وأن الخسارة اليوم ستنهي بنسبة كبيرة آمال ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي.

موقف محمد صلاح

ويبقي السؤال الأهم وهو في حالة خسارة ليفربول اليوم أمام وست هام، هل سيرحل محمد صلاح عن الريدز؟ خاصة وأن عدم الفوز اليوم سيكون بنسبة كبيرة ضياع حلم التتويج بالدوري الإنجليزي.

الصحافة الإنجليزية أكدت في تقارير أن محمد صلاح هذا الموسم سيكون الأخير له بنسبة كبيرة مع ليفربول وقد يتجه إلى الدوري الإسباني أو السعودي

و يسعى وست هام لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد الخسارة مباراتين على التوالي في الدوري.

ويمتلك فريق ليفربول سجلًا تاريخيًا مميزًا أمام وست هام، إذ خسر الأخير من الريدز في 12 مواجهة من آخر 14 مباراة جمعتهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول على وست هام هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، وفي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويحتل ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 74 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطتين عن مانشستر سيتي (الذي له مباراة مؤجلة)، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.

أرقام قياسية تنتظر محمد صلاح

وينتتظر محمد صلاح رقمًا قياسيًا جديدًا في مباراة ليفربول ووست هام، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

ويعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لمواجهات ليفربول ووست هام يونايتد، إذ يعد أكثر لاعبي الفريقين تسجيلًا في المباريات المباشرة بينهما.

وسجل محمد صلاح 11 هدفًا خلال 14 مباراة، كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ مباريات الفريقين، وهو الرقم المحتمل زيادته ليعزز به النجم المصري رقمه القياسي، وذلك حال التسجيل في مباراة اليوم.

كما أنه في حال فوز ليفربول ضد وست هام، سيصل الريدز بذلك للنقطة الـ700 تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، ويحتاج الفريق هدفًا واحدًا فقط ليصل إلى 100 هدف في جميع مبارياته أمام خصم الغد.

يحتل ليفربول حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 74 نقطة، وبفارق نقطتين عن وصافة مانشستر سيتي وبفارق 3 نقاط عن صدارة آرسنال. فيما يتواجد وست هام في المركز الثامن، برصيد 48 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم السبت 27 أبريل 2024 عدد كبير من المباريات بجميع دوريات العالم ولعل أبرزها ليفربول أمام وست هام.



مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام - 2.30 عصرًا - beIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - 5 مساءً - beIN SPORTS 1

فولهام ضد كريستال - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

نيوكاسل ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساءً - beIN SPORTS 2

ووفرهامبتون ضد لوتون تاون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيفرتون ضد برينتفورد - 7.30 مساءً - beIN SPORTS 2

تشيلسي ضد أستون فيلا - 10 مساءً - beIN SPORTS 1

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