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أكثر 10 فرق أوروبية تسجيلًا للأهداف بعد الدقيقة 90

ليفربول، فيتو
ليفربول، فيتو

حسمت أهداف بعد الدقيقة 90 مباريات عديدة للفرق الأوروبية في الموسم الحالي (2023-2024)، كان آخرها وأبرزها انتصار ريال مدريد في الكلاسيكو على غريمه برشلونة (3-2)، بفضل هدف من لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام في الدقيقة 90+1.

ظل مصطلح "فيرجي تايم" مرادفًا لهذه النوعية من الأهداف، إشارة إلى المدرب الإسكتلندي أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد، لا سيما في نهائي دوري أبطال أوروبا 1999، حينما سجّل تيدي شيرنجهام وأولي جونار سولشاير هدفين في الوقت الضائع.

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في الموسم الحالي، ترجمت بعض الفرق الثبات الذهني والمثابرة، إلى أهداف بعد الدقيقة 90 في المباريات الحاسمة، ما أكسبها نقاطًا إضافية، من أبرزها باير ليفركوزن، الذي حوّل تأخره إلى انتصار في 12 مباراة هذا الموسم من (البوندسليجا).

أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف بعد الدقيقة 90

في التقرير التالي الذي رصده موقع (winwin)، نرصد أكبر الفرق الأوروبية هذا الموسم إحرازًا للأهداف القاتلة، في قائمة يتصدرها ليفربول الإنجليزي.

لم يسجّل أي فريق في الدوريات الأوروبية هذا الموسم أهدافًا بعد الدقيقة 90 أكثر من ليفربول، الذي هز لاعبوه شباك الخصوم 17 مرّة، كان آخرها في الانتصار (1-0) بالجولة 27 أمام نوتنجهام فورست، حينما سجّل داروين نونيز في الدقيقة 90+7.

خلف ليفربول، يأتي بطل الدوري الألماني باير ليفركوزن بـ15 هدفًا، الذي حقق المعجزة وأحرز اللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

المميز أن ناديين من الدوري التركي ظهرا في هذه القائمة، وهما جالطة سراي وفنربخشة بنفس الكمّ (14 هدفًا).

يتنافس العملاقان على لقب الدوري التركي بالموسم الحالي قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، حيث يحتل جالطة سراي صدارة المسابقة بـ90 نقطة، ويلاحقه مباشرة فنربخشة بـ86 نقطة، ومن المتوقّع أن تلعب أهداف بعد الدقيقة 90 دورًا في حسم اللقب.

ريال مدريد هو الفريق الإسباني الوحيد في هذه القائمة، حيث سجّل لاعبوه 10 أهداف بعد الدقيقة 90 في الليجا.

أكثر 10 فرق أوروبية تسجيلًا للأهداف بعد الدقيقة 90 (2023-2024)

ليفربول الإنجليزي 17

باير ليفركوزن الألماني 15

فنربشخة التركي 14

جالطة سراي التركي 14

سبارتا براج التشيكي 12

أرسنال الإنجليزي 11

بنفيكا البرتغال 11

جينك البلجيكي 11

تشيلسي الإنجليزي 11

ريال مدريد الإسباني 10

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ريال مدريد برشلونة ليفربول جالطة سراي بيلينجهام

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