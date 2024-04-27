السبت 27 أبريل 2024
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حوادث

عرض جثة شاب عثر عليه مشنوقا داخل محل على الطب الشرعي

الطب الشرعي، فيتو
الطب الشرعي، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بعرض جثة شخص عثر عليه مشنوقا داخل محل على طريق ترعة المنصورية بنزلة السمان ناحية منطقة أبو الهول التابعة لمديرية أمن الجيزة، على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

ورجحت التحقيقات الأولية أن المتوفي أنهى حياته شنقا لمروره بأزمة نفسية، وكشفت المعاينة الأولية وجود إصابات ظاهرية حول الرقبة.

شخص ينهي حياته شنقا داخل محل بجوار أبو الهول 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة مفادة إنهاء أحد الأشخاص لحياته شنقا داخل محل بمنطقة نزلة السمان ناحية منطقة أبو الهول التابعة لمحافظة الجيزة.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة أحد الأشخاص مصاب بإصابات ظاهرية حول الرقبة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

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