إخلاء سبيل عامل متهم بتعذيب زميله حتي الموت في أكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر، إخلاء سبيل المتهم في واقعة العثور علي جثة وسط السوق القديم بأكتوبر، بها آثار تعذيب ومجهولة الهوية في أكتوبر، حيث تبين أن الجثة لعامل تشاجر مع أحد زملائه وعقب ذلك جري المجني عليه من أمامه وأثناء ذلك اصطدم في عامود إنارة مما أدى إلى صعقه كهربائيا، ومصرعه في الحال.

طلبت النيابة التحريات التكميلية لأجهزة الأمن حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بالتصريح بدفن جثمان المتوفى، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

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كما أمرت النيابة بالتصريح بالدفن بعد عرض الجثة علي الطب الشرعي، وإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

صعق كهربائي السبب في مصرع شخص بأكتوبر



وكشفت التحقيقات، أن مشاجرة نشبت بين المتوفي وآخر بسبب خلافات سابقة وخلال المشاجرة قام المتوفي بالإمساك بالعامود فصعقته الكهرباء مما تسبب في وفاته.

العثور على جثة شخص في أكتوبر

كانت البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من قسم شرطة أكتوبر بالعثور على جثة لشخص ملقاة على الأرض وسط السوق، وبعرض البلاغ على اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية، أمر بتشكيل فريق بحث تحت قيادة اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للوقوف على ملابسات الحادث.