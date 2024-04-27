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حدثت بعد ساعات من توقعاته، ماذا قال عالم الزلازل الهولندي عن تايوان

العالم الهولندي فرانك
العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، فيتو

زلزال تايوان، صدقت توقعاته العالم الهولندي المثير للجدل فرانك هوجربيتس، حيث ضربت 10 هزّات على الأقلّ تايوان في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بالتوقيت المحلي بلغ أقواها 6.1 درجة، بحسب ما أفادت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية، وهو الأمر الذي توقعه وحذر منه هوجربيتس في تغريدة نشرها أمس الجمعة على حسابه في "إكس".

فقد نجح العلم الحديث في توقّع الأحوال الجويّة بدقّة، ونجح كذلك في تصميم معادلات رياضيّة جعلت من الممكن توقّع ظواهر فلكيّة مثل الكسوف والخسوف.

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لكن لا يوجد حتى الآن وفق العلماء والخبراء أي طريقة للتنبّؤ بوقوع الزلازل، لا من خلال حركة الكواكب ولا غيرها، محذّرين من أشخاص ينتحلون صفة خبراء يبثّون الذعر والقلق بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل.
زلزال قوي وارتدادات

فقد وقع أقوى زلزال بقوّة 6.1 درجة عند الساعة 2,21 من ليل الجمعة/ السبت (18,21 بتوقيت جرينيتش) قبالة الساحل، ضاربا بعمق 24,9 كيلومتر.

وتلته ارتدادات متعدّدة أخفّ قوّة قبل أن يضرب زلزال قويّ آخر عند الساعة 2,49 (18,49 بتوقيت جرينيتش) وقع في الجزء القاري من الجزيرة على مسافة حوالي 40 كيلومترا من مدينة هوالين على الساحل الشرقي، بعمق 18,9 كيلومتر.

كما سجلت بعد منتصف ليل الجمعة السبت، 10 هزّات في الجزيرة بدرجات مختلفة، بحسب الإدارة المركزية للأرصاد الجوية.
توقعها الهولندي

وكان راصد الزلازل قد نبه في أحدث تحذيراته، بتغريدة نشرها أمس على حسابه في "إكس"، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها.

كما أردف أن تلك الدلائل تعني أن هناك احتمالًا بحدوث هزة قوية في 27/28 أبريل.

وعلق العالم على الصورة في صفحته على منصة "إكس" قائلا: "حدث تجمع واضح للهزات القوية (M ≥ 5.6) مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء) في فترة التنبؤ".

مضيفا: "الذروة القمرية العالية أمس يمكن أن تؤدي إلى هزة قوية في 27/28 أبريل بتايوان. سيتم نشر فيديو جديد في وقت لاحق".

"من رابع المستحيلات"

يشار إلى أن كافة العلماء يرفضون نظريات الهولندي المثير للجدل، معتبرين أنها غير علمية، جازمين ألا علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، وأنه حتى الآن يعتبر هذا الأمر من رابع المستحيلات.

فقد نجح العلم الحديث في توقّع الأحوال الجويّة بدقّة، ونجح كذلك في تصميم معادلات رياضيّة جعلت من الممكن توقّع ظواهر فلكيّة مثل الكسوف والخسوف.

لكن لا يوجد حتى الآن وفق العلماء والخبراء أي طريقة للتنبّؤ بوقوع الزلازل، لا من خلال حركة الكواكب ولا غيرها، محذّرين من أشخاص ينتحلون صفة خبراء يبثّون الذعر والقلق بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل.

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