حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

طائرة بوينج ، في حادث جديد يضاف إلى سجل الحوادث المقلقة التي تعرضت لها مؤخرًا شركة بوينج الأمريكية، أكدت شركة FlySafair أن إحدى رحلاتها من جوهانسبرج إلى كيب تاون اضطرت للعودة بعد أن تضررت عجلة الطائرة أثناء الإقلاع.

فقد قالت شركة الطيران في بيان لها إن الطائرة من طراز بوينج 737 غادرت مطار أور تامبو الدولي في الموعد المحدد ولكن بعد الإقلاع، أفاد الموظفون الأرضيون في أور تامبو أنهم شاهدوا ما يبدو أنه تلف في إحدى العجلات الخلفية للطائرة.

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بدوره أوضح كيربي جوردون، المتحدث باسم شركة فلاي سافير أنه "تم تنبيه الطاقم إلى الملاحظة وتم اتخاذ القرار بالعودة إلى جوهانسبرج"، بحسب موقع "سانداي تايمز".

وقبل الهبوط، قامت الطائرة بتمرير منخفض فوق أو آر تامبو حتى تتمكن فرق السلامة والفرق الفنية من فحص معدات الهبوط بصريًا قبل الهبوط النهائي.

إحدى العجلات انحرفت



وأكد المراقبون أن إحدى العجلات الخلفية الأربع انحرفت عن مسارها أثناء الإقلاع، وكانت العجلة المتأثرة واحدة من عجلتين متصلتين بدعامة الهبوط الخلفية اليسرى.

وقال جوردون إن الطائرة صممت لتكون قادرة على الهبوط بإطار معيب.

وبعد ساعتين ونصف الساعة من الإقلاع، هبطت الطائرة في مطار أو آر تامبو وتم تفعيل مركبات الاستجابة لاستقبال الطائرة كإجراء احترازي.