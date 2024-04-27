من زاوية خاصة، ملخص مباراة الأهلي ومازيمبي والجمهور يتوعد الترجي (فيديو)

رصدت عدسة فيتو ملخصًا خاصًّا لمباراة الأهلي ومازيمبي من زاوية خاصة بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة عصبية من جانب كهربا لحسم تذكرة التأهل، وهتاف خاص من الجمهور لوسام أبو علي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

كما حرص كولر على الاحتفال مع مصطفى شوبير ووجه الجمهور رسالة لفريق الترجي قبل النهائي المرتقب.

وحقق الأهلي فوزًا مستحقًّا أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على إستاد القاهرة، بحضور أكثر من 50 ألف مشجع.

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وسجل الأهلي هدفه الأول من خلال اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 67، بعد أن سدد رأسية قوية اصطدمت بيد حارس الفريق الكونغولي وسكنت الشباك، قبل أن يضيف وسام أبوعلي الهدف الثاني في الدقيقة 84، وسجل أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

لعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

نصف النهائي

وفي نصف النهائي حقق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، في مجموع لقاءات الذهاب والعودة.

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

وضرب النادي الأهلي موعدا أمام فريق الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي وذلك بعد التأهل على حساب مازيمبي، فيما صعد الترجي على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعد التعادل مع فريق مازيمبي سلبيا بدون أهداف في الذهاب ثم الفوز في مصر بنتيجة 3ـ0 على إستاد القاهرة الدولي.

كما تأهل الترجي التونسي على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي بعد الفوز في تونس بنتيجة 1-0 وفي الإياب فاز الترجي بنتيجة 1ـ0.

وأعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.