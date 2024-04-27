حضور جماهيري في اليوم الأول لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وسيد رجب يروي تجربته (صور)

شهدت عروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير الذي انطلق مساء أمس الجمعة بسينما مترو بمحطة الرمل حضور جماهيري لافت، وجرى عرض ١٣ فيلمًا ما بين الوثائقي والتحريك والروائي.

والأفلام التي تم عرضها هي "أرخميدس "من روسيا و"بوابة التنين" من الصين و"علب" من مقدونيا و"كتير كول" من لبنان و"جارنو" من البرتغال و"مكالمة خاصة" من مصر و"أم وقت الذروة" من الفلبين و"المتسابق المختلط" من هولاندا و"عصفور كشاف" من لبنان و"الطفطافة والمقنين" من الجزائر و"الجبل الوردي" من اليونان و"بكل إنسانية" من فرنسا وأخيرًا "تربية ستات" من مصر.

وعقب انتهاء عرض الأفلام أقيمت مناقشه مع صناعها أدار النقاش محمد أحمد وترجمها دانيال تنليان.

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وعقب العروض أقيمت مناقشة مع مخرجي الأفلام المعروضة أدارها الناقد الشاب محمد أحمد، وفي البداية أكد مخرج الفيلم الروسي "أرخميدس " نيكولاي فلوتسكي أن الفكرة الأساسية للفيلم ليست عن المعاقين حيث تقابل مع بطل الفيلم ووجد أن روحه جميلة وتستحق أن يقدمها في فيلم والدور الذي يمكن أن يلعبه الأسوياء في حياة المعاقين.



الفنان سيد رجب: انطلقت من فرقة الورشة المسرحية

وفي حضور جماهيري كبير من أهل الإسكندرية أقام مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ماستر كلاس للفنان سيد رجب من داخل المتحف الروماني اليوناني حاورته خلالها الفنانة سلوى محمد علي في حضور مجموعة من السينمائيين والفنانين ضيوف المهرجان منهم الفنانة رانيا يوسف والفنان حمزة العيلي ورمزي العدل والمخرج هاني لاشين ومستشار وزير الثقافة الدكتور خالد عبد الجليل والمنتج محمد العدل والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار والمخرج صفي الدين محمود والمخرج العماني حميد بن سعيد العامري.

وبدأ سيد رجب حديثه عن بداياته في فرقة الورشة المسرحية وعمله في فرقة شركة النصر للسيارات التي عمل بها في بداياته قبل احترافه التمثيل كذلك تتلمذه على يد أساتذة تعلم منهم مثل المخرج حسن الجريتلي صاحب الأثر الكبير عليه في فن الحكي، وقال رجب: اعتبر الشركات منبع لخروج مواهب في الفن والرياضة والثقافة والأنشطة فيها هدفها زيادة وعي العمال وانا استفدت جدًّا من عملي في مسرح الشركة وكان بيتم الاستعانه بأساتذة كبار يخرجون لنا مثل فهمي الخولي وصفوت حجازي أيضا وجودي في فرقة الورشة المسرحية مع المخرج حسن الجريتلي وكان أول بطولة لي في الثقافة الجماهيرية هو" النديم". حيث جسدت.

وتتطرق رحب لمرحلة الانتقال من المسرح الي التمثيل أمام الكاميرا في السينما والدراما وعمله في الدوبلاج قائلا: بدأت الوقوف أمام الكاميرا من خلال دور صغير في فيلم " احلام صغيرة " مع الفنان الراحل صلاح السعدني وإخراج خالد الحجر عام 1992 ثم دور صغير في فيلم ابراهيم الابيض مع النجم محمود عبدالعزيز وأحمد السقا وقدمت أول مسلسل وهو "الحارة " ثم جاءت تجربة فيلم "الشوق" تمثيلًا وكتابة والذي اعتبره من نقلة مهمة في حياتي.



يذكر أن إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير تتكون من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة أكت، أفلام مصر العالمية محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.