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رياضة

المحظوظ، كولر يحطم رقم مانويل جوزيه والأهلي يعادل إنجاز الترجي

كولر وجوزيه، فيتو
كولر وجوزيه، فيتو

نجح النادي الأهلي في معادلة رقم الترجي التونسي القياسي، في دوري أبطال إفريقيا، في عدد اللقاءات بدون هزيمة.

وفاز فريق الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 مساء أمس الجمعة، في إياب نصف نهائي البطولة.

 

الأهلي يعادل رقم الترجي 

ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 20 على التوالي بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، ليعادل رقم الترجي التونسي.

وتلقى الأهلي آخر خسارة له في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو 2022 في نهائي البطولة.

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كولر يحطم رقم جوزيه 

بينما حطم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق، بعدما وصل إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولة القارية.

وسبق أن وصل جوزيه إلى 19 مباراة بدون هزيمة مع الأهلي، بالجيل الذهبي الذي حقق لقب دوري الأبطال، في نسخ 2005 و2006 و2008.

 

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي 

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

 

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

ولعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

 

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًّا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

 

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

 

نصف النهائي

تواجه النادي الأهلي أمام مازيمبي في الدور نصف النهائي حيث تعادل في الذهاب 0ـ0 وفاز في الإياب بنتيجة 3ـ0 ليصعد إلى المباراة النهائية. 


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