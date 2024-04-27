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مؤشرات أولية، فوز الدكتور إيهاب هيكل بمقعد نقيب الأسنان

الدكتور إيهاب هيكل،
الدكتور إيهاب هيكل، فيتو

كشفت المؤشرات شبه النهائية لعمليات فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأسنان، فوز الدكتور إيهاب هيكل بمنصب النقيب العام لأطباء الأسنان، لدورة نقابية ثانية، بفارق 650 صوتًا، بعد منافسة شديدة مع الدكتور محمد بدوى المرشح على مقعد نقيب أطباء الأسنان.

كما أوضحت المؤشرات، فوز كل من: الدكتور صلاح عبد الحي بمقعد عضو مجلس النقابة العامة عن مقعد شرق الدلتا "قائمة التغيير"، والدكتور حازم البري عضو مجلس النقابة العامة - مقعد القاهرة والجيزة "قائمة التغيير".

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َوفوز الدكتور السيد السجاعي عضو مجلس النقابة العامة عن وسط الدلتا "قائمة التغيير"، والدكتور أحمد أبو شعرة عضو مجلس النقابة العامة، غرب الدلتا " قائمة التغيير".

وفوز الدكتورة نعمة عبد التواب، عضو مجلس النقابة العامة- مقعد شمال الصعيد. " قائمة المستقبل"، والدكتورة تيسير القبيصي عضو مجلس النقابة العامة- مقعد جنوب الصعيد " قائمة المستقبل"، والدكتور رامى ربيع، عضو مجلس النقابة العامة فوق السن.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتُجرى الانتخابات على مقعد النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، وذلك تمهيدًا لإعلان النتائج الرسمية خلال أيام.

وكانت اللجنة أعلنت فتح باب التصويت بانتخابات الأسنان 2024، منذ العاشرة من صباح اليوم الجمعة، 26 أبريل 2024، تحت إشراف قضائي.

 

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