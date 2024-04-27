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حريق يلتهم شقة بالإسكندرية وإصابة سكانها بحالة اختناق (صور)

واقعة شقة بالإسكندرية،
واقعة شقة بالإسكندرية، فيتو

نشب حريق هائل بشقة سكنية في الدور الثالث في منطقة سيدي بشر قبلي بحي المنتزة أول، ودفعت قوات الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة عليه قبل امتداد النيران إلى باقي العقار.

وأتت النيران علي محتويات الشقة وتسببت في حالة اختناق لقطنيها. 

 

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في شقة بالدور الثالث 41 شارع مسجد الأنوار المحمدية خلف شارع 15 سيدي بشر قبلي.

على الفور توجه مسؤولي حي المنتزه أول لمكان الحريق بصحبة 3 سيارات إطفاء والكول الأمني والإسعاف، وجرى قطع المرافق عن العقار والسيطرة على الحريق.

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وتبين بالمعاينة على الطبيعة من قبل المهندس النوباتجي بحي المنتزة أول،  نشوب حريق في شقة بالدور الثالث علوي يسار السلم الصاعد وسبب الحريق ماس كهربائي، أسفر الحريق  عن  حالة اختناق واحدة لسيدة وتم علاجها بواسطة وحدة الإسعاف وتماثلت للشفاء.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

 

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