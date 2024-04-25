تفاصيل مقتل مسنة على يد زوجها في المنيا.. خلافات عائلية وراء الجريمة.. والمتهم يدعي إصابته باضطرابات نفسية

شهدت إحدى قرى مدينة ملوي، وتحديدًا قرية البياضية جنوب محافظة المنيا، حادثا بشعا بعد أن أقدم مسن سبعيني، على قتل زوجته الستينية مستخدما حلق باب خشبي في إنهاء حياتها.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مسن أقدم على إنهاء حياة زوجته بسبب خلافات عائلية في إحدى مركز ملوي جنوب بمحافظة المنيا.

حادث قتل بشع في قرية البياضية بملوى

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تفيد بإقدم سبعيني على إنهاء حياة زوجته المسنة داخل منزلة بقرية البياضية التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا.

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خلافات عائلية سبب في وقوع جريمة ملوي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين مقتل ع. ع 65 سنة، على يد زوجها، يدعى و.س، 70 سنة، بسبب خلافات عائلية.

المتهم يمر باضطرابات نفسية

وبسؤال المتهم، خلال التحقيقات الأولية أكد أنه يمر باضطرابات نفسية منذ فترة طويلة، وبسبب خلافات أسرية حدثت بينهما أقدمت على قتلها مستخدما قطعة خشبية "حلق باب خشبي".

المحامي العام لنيابات جنوب المنيا

من جانبه كلف المستشار أحمد عبدالهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، فريق النيابة العامة بمركز ملوي، لمناظرة جثة المجني عليها.

بإعداد تقرير الصفة التشريحية

كما قرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا تكليف الطب الشرعي بإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها، وكلف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات عن الواقعة.

تشييع جثمان مسنة قتلها زوجها بسبب خلافات عائلية

وشيع أهالي قرية البياضية بملوي،جثمان المجني عليها إلى مثواها الأخير فجر اليوم، بمدافن العائلة بقرية دير البرشا بمركز ملوي جنوب المحافظة.

حبس قاتل زوجته في ملوي

وتستمر جهات التحقيق بنيابة مركز ملوي تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب المنيا مع المتهم، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حريق هائل داخل مخزن أجهزة كهربائية بإحدى شوارع مدينة ملوي

وجدير بالذكر، نشب حريق هائل داخل مخزن أجهزة كهربائية بإحدى شوارع مدينة ملوي، دون وقوع أي إصابات بشرية، ودفعت قوات الحماية المدنية في المنيا، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.