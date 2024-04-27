قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الورقة التي طرحها الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية، ومؤسس مركز الكلى بطب المنصورة، السياسي المعروف وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، التى دعا فيها لتطبيق الدستور، وفتح المجال العام، ووضع سياسات اقتصادية مؤسسية، والاهتمام بالتعليم وسيادة القانون، جاءت في لحظة مهمة فلا يمكن التأسيس لمرحلة جديدة، إلا بفتح المجال العام، فهو المدخل الحقيقي لنهضة هذا البلد.

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فتح المجال العام



وأضاف في تصريحات لـ«فيتو» أن الدكتور غنيم شخصية عامة ولها مصداقية كبيرة، وتاريخه يشهد له فهو رجل وطني أخلص لهذا البلد، ويتحدث الآن لصالحه، فالورقة التي أعلن عنها جاءت في توقيت مهم، ومدخلها يحدد فلسفتها، وهي خلاصه فكره، ونابعة من حرصه على هذا البلد كمواطن قبل أن يكون شخصية عامة تحظى باحترام وتقدير الجميع، وتمتلك انحيازًا لمصلحة هذا الوطن.



القوانين السالبة للحريات

وأكد أن فتح المجال العام يعد مدخلا للنهوض بهذا البلد، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد والتعليم إلا بتطبيق الدستور، ولا يمكن أن نبني وطنًا له مستقبل بدون حرية الرأي والتعبير، الذي ظلت نصوصه الدستورية معطلة، وبقيت ترسانة قوانين حسني مبارك المكبلة لحرية الرأي، موجودة وما زال أي مواطن وليس الصحفي فقط، مهددًا بالحبس في قضية من قضايا النشر.



فلسفة ورقة غنيم

وأكد أن حرية الرأي والتعبير هي درة العقد، في ظل مؤسسات تمارس دور الرقابة بدلا من التنظيم، مشددًا على أن الصحافة لا يمكن أن تدار بقرارات فوقية، ولا يمكن أن تُجرد من أهل الخبرة، وأن حق إبداء الرأي ليس حكرًا على الصحافة والصحفيين فقط، ولكن هو حق أصيل لكل مواطن، وبالتالي فمدخل الورقة يحدد فلسفتها والأساس فيها هو التطبيق.

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8 مطالب عاجلة لانطلاق مصر.. الدكتور محمد غنيم يطرح خارطة طريق لـ "الجمهورية الجديدة"



فاجأ الدكتور محمد غنيم، استاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة، والسياسي المعروف، الوسط السياسي بطرح ورقة عمل تتضمن ٨ محاور، قال إنها يمكن أن تساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة.

غنيم الذي يملك رصيدا كبيرا في المجال العام يعتبر أحد وجوه السياسة المصرية البارزة قال في مقدمة رؤيته أنه عاصر أحداث مصر الجسام، من عام 1954 وحتى الآن، وتولدت لديه قناعات يريد أن يطرحها بصراحة ولا يبغي منصبًا ولا جاهًا.

بيان محمد غنيم كاملا

وأكد غنيم الذي كان عضوا بلجنة الخمسين التي أعدت دستور ٢٠١٤ أن مصر مقبلة على مرحلة يطلق عليها الجمهورية الجديدة، تتطلب بإلحاح سياسات جديدة تمهد لانطلاق حقيقي يؤسس لمصر مكانتها المرجوة والمستحقة.

رؤية الدكتور محمد غنيم لـ الجمهورية الجديدة

والدكتور غنيم بعيدًا عن تفوقه المهني النادر كأحد أهم رواد زراعة الكلى في العالم، هو أيضا أحد أهم أضلاع مجموعة صغيرة في القوى السياسية المصرية تتمتع برصيد كبير من الثقة، وكشف في رؤيته كيفية تحقيق الأهداف الجوهرية للديمقراطية التى دعا لها دستور ٢٠١٤، وحددها في انفتاح المجال العام وافساح الطريق لحرية التعبير والرأي والرأي الآخر كما هو منصوص عليه دستوريا، وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام والشفافية وإتاحة المعلومات. هكذا وشدد على أهمية دعم المواطنة والحكم وشخصية الدولة.

أدوات الحكم الجيد في رؤية الدكتور محمد غنيم

الحكم الجيد وفق رؤية «غنيم» له أدوات، على رأسها إقناع الجماهير باعتبارها فرض كفاية، منهج يجب أن تشيد عليه أعمدة الجمهورية الجديدة، فالنزاهة الشخصية ليست شرطًا كافيًا للقيادة السياسية الجيدة، إنما موقفهم من الأفكار وأسس بناء الدولة الحديثة.

في الاقتصاد، لا يذهب «غنيم» بعيدا عن سياسته ويرصد عددا من المبادئ لإدارة اقتصاد قوي وواعد، يتراوح بين السياسات المالية المنضبطة على مبدأ شمولية الموازنة العامة في الإيرادات والنفقات، واستقلال البنك المركزي في هندسة السياسة النقدية، والتركيز على المشروعات التنموية الزراعية والصناعية، والارتقاء بالنظام الضريبي.

التعليم في مشروع محمد غنيم لـ الجمهورية الجديدة

التعليم في مشروع رائد زراعة الكلى العالمي، هو أساس التنمية، ولن يحدث ذلك إلا بإنشاء مفوضية ترسم وتحدد سياسته العامة وفقا لنصوص الدستور.

ويخصص الدكتور غنيم مساحة دقيقة في مشروعه لـ سيادة القانون، ويعتبر أن الاعتداء على الحرية خطا أحمر وجريمة لاتسقط بالتقادم في عالم متقدم تكنولوجيًا وإنسانيا ويحتاج إلى من يتمتعون بمعارف ومهارات في السياسة والحكم قبل الدراسة بالتخصص، وهو هنا يتسق مع يطلق عليه الفيلسوف السياسي الفرنسي شانتال ديلسول «السياسة التقنية».

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