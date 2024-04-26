وكيل خطة البرلمان معترضا على ورقة الدكتور غنيم: سياسات عامة الدولة تنفذها بالفعل

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن في محافظة أسيوط: إن ما ذكره الدكتور محمد غنيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من ورقة عمل تتضمن محاور أو تصورات لسياسات يمكن تطبيقها في الجمهورية الجديدة في السنوات المقبلة، هى بالفعل سياسات عامة تقوم الدولة بتنفيذها، وفقا للدستور.

تطبيق فكرة شمولية الموازنة

وقال عمر في تصريح خاص: إن الدولة تسعى بالفعل في تطبيق فكرة شمولية الموازنة، حيث قام المجلس بالموافقة على قانون المالية الموحد مؤخرا، والذي يوحد كافة الموازنات تحت الموازنة العامة للدولة.

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وأشار عمر إلى أن الدولة نجحت بالفعل في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات منها الزراعة والصناعة وما زالت تسعى وتستهدف جذب الاستثمارات في تلك القطاعات الإنتاجية.

التعليم والبحث العلمي

وحول ما ذكره الدكتور غنيم بشأن الإنفاق على التعليم والبحث العلمي، اعترض النائب ياسر عمر، علي حديثه، مؤكدا أنه يتم الالتزام بالنسب الدستورية في قطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة، وذلك رغم أنها كان صعب تنفيذها بسبب صياغة النص الدستورى.

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وأوضح عمر، أن الدستور ينص علي تخصيص نسب من الناتج القومي الإجمالي، وهو أمر يصعب حسابه ومعرفة قيمته، متابعا، كان من الأفضل أن تقوم لجنة إعداد الدستور التى كان الدكتور غنيم عضوا بها، بالنص على، تخصيص نسب من الناتج المحلى الإجمالى، ليسهل حسابه.

وتابع، ورغم تلك الإشكالية الدستورية، إلا أن الحكومة ومجلس النواب يلتزمون بتحقيق تلك النسب الدستورية.

الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة

فاجأ الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة، والسياسي المعروف، الوسط السياسي بطرح ورقة عمل تتضمن ٨ محاور، قال إنها يمكن أن تساهم في بناء الجمهورية الجديدة التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة.

غنيم الذي يملك رصيدا كبيرا في المجال العام يعتبر أحد وجوه السياسة المصرية البارزة قال في مقدمة رؤيته أنه عاصر أحداث مصر الجسام، من عام 1954 وحتى الآن، وتولدت لديه قناعات يريد أن يطرحها بصراحة ولا يبغي منصبًا ولا جاهًا.

بيان محمد غنيم كاملا

وأكد غنيم الذي كان عضوا بلجنة الخمسين التي أعدت دستور ٢٠١٤ أن مصر مقبلة على مرحلة يطلق عليها الجمهورية الجديدة، تتطلب بإلحاح سياسات جديدة تمهد لانطلاق حقيقي يؤسس لمصر مكانتها المرجوة والمستحقة.

رؤية الدكتور محمد غنيم لـ الجمهورية الجديدة

والدكتور غنيم بعيدًا عن تفوقه المهني النادر كأحد أهم رواد زراعة الكلى في العالم، هو أيضا أحد أهم أضلاع مجموعة صغيرة في القوى السياسية المصرية تتمتع برصيد كبير من الثقة، وكشف في رؤيته كيفية تحقيق الأهداف الجوهرية للديمقراطية التى دعا لها دستور ٢٠١٤، وحددها في انفتاح المجال العام وافساح الطريق لحرية التعبير والرأي والرأي الآخر كما هو منصوص عليه دستوريا، وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام والشفافية وإتاحة المعلومات. هكذا وشدد على أهمية دعم المواطنة والحكم وشخصية الدولة.

أدوات الحكم الجيد في رؤية الدكتور محمد غنيم

الحكم الجيد وفق رؤية «غنيم» له أدوات، على رأسها إقناع الجماهير باعتبارها فرض كفاية، منهج يجب أن تشيد عليه أعمدة الجمهورية الجديدة، فالنزاهة الشخصية ليست شرطًا كافيًا للقيادة السياسية الجيدة، إنما موقفهم من الأفكار وأسس بناء الدولة الحديثة.

في الاقتصاد، لا يذهب «غنيم» بعيدا عن سياسته ويرصد عددا من المبادئ لإدارة اقتصاد قوي وواعد، يتراوح بين السياسات المالية المنضبطة على مبدأ شمولية الموازنة العامة في الإيرادات والنفقات، واستقلال البنك المركزي في هندسة السياسة النقدية، والتركيز على المشروعات التنموية الزراعية والصناعية، والارتقاء بالنظام الضريبي.

التعليم في مشروع محمد غنيم لـ الجمهورية الجديدة

التعليم في مشروع رائد زراعة الكلى العالمي، هو أساس التنمية، ولن يحدث ذلك إلا بإنشاء مفوضية ترسم وتحدد سياسته العامة وفقا لنصوص الدستور.

ويخصص الدكتور غنيم مساحة دقيقة في مشروعه لـ سيادة القانون، ويعتبر أن الاعتداء على الحرية خطا أحمر وجريمة لاتسقط بالتقادم في عالم متقدم تكنولوجيًا وإنسانيا ويحتاج إلى من يتمتعون بمعارف ومهارات في السياسة والحكم قبل الدراسة بالتخصص، وهو هنا يتسق مع يطلق عليه الفيلسوف السياسي الفرنسي شانتال ديلسول «السياسة التقنية».

ولايختلف مشروع «غنيم» كثيرًا عن رؤية الدولة في إعداد مسئول الحاضر والمستقبل الذي جهزت له عدد من الأكاديميات المتخصصة وأنشأتها حديثًا لإفراز رجال المستقبل للحكم، لكنه يشترط إمدادهم بخبرات العالم المتقدم الذي يعرف كيف يتخطى التحديات والمخاطر دون أن يتنازل في الوقت نفسه عن المساءلة التي هي أساس إلزام الساسة بالحكمة ودولة القانون.

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