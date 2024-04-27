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رياضة

الترجي يفوز ذهابا وإيابا على صن داونز ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

صن داونز والترجي،
صن داونز والترجي، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، تأهل فريق الترجي التونسي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 1-0، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الترجي على صن داونز بهدف لا شيء على ستاد ملعب الأولمبي حمادي عقربي بمدينة رادس، ليصعد الفريق التونسي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع اللقائين (2-0) ويضرب موعدا مع النادي الأهلي.

 

أهداف مباراة الترجي وصن داونز

سجل هدف الترجي في شباك صن داونز اللاعب رائد بوشنيبة في الدقيقة 57 من عمر المباراة. 

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مباراة صن داونز والترجي

وكانت مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي توقفت بالدقيقة 24 بسبب غزارة الأمطار ووجود عاصفة رعدية على ملعب المباراة المقامة في جنوب إفريقيا، قبل أن يقرر الحكم استئناف اللعب.

تشكيل صن داونز والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

فيما دخل الترجي التونسي بتشكيل مكون من:

 

وسبق أن حقق الترجي نتائج إيجابية في معقل صن داونز بالفوز بنتيجة 2-1 بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال عام 2021 كما تعادلا دون أهداف في مرحلة المجموعات عام 2001.

مباراة الأهلي ومازيمبي

حسم النادي الأهلي تذكرة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023/2024، بعد التفوق على مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-0)، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، بحضور أكثر من 50 ألف مشجع.

وسجل الأهلي هدفه الأول من خلال اللاعب محمد عبد المنعم في الدقيقة 67، بعد أن سدد رأسية قوية اصطدمت بيد حارس الفريق الكونغولي وسكنت الشباك، قبل أن يضيف وسام أبوعلي الهدف الثاني في الدقيقة 84، وسجل أكرم توفيق الهدف الثالث في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع.

 

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