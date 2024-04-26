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حوادث

النيابة تستعجل التحريات بشأن عصابة سرقة الدراجات النارية في القاهرة

النيابة تستعجل التحريات
النيابة تستعجل التحريات بشأن عصابة سرقة الدراجات النارية

استعجلت نيابة شرق القاهرة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن 7 متهمين بتكوين عصابة تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالقاهرة.

كما استدعت الشهود في الواقعة للاستماع لهم للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- من بينهم 3 عملاء سيئي النية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية وتغيير ملامحها وإعادة بيعها باستخدام سيارة ومجموعة من الأدوات، وعُثر بحوزتهم على (السيارة ومجموعة من الأدوات المستخدمة في مزاولة نشاطهم الإجرامي).

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وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم وأرشدوا عن 14 دراجة نارية من متحصلات السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

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مديرية أمن القاهرة نيابة شرق القاهرة عقوبة السرقة

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