خبير: الملف الاقتصادي يدار بشكل خاطئ وورقة الدكتور غنيم بها حلول مرنة

قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي لــ فيتو: إن السياسات النقدية التى أشار إليها الدكتور محمد غنيم السياسي المعروف بالورقة التى طرحها فى وقت سابق اليوم، هي سياسات تابعة للبنك المركزى المصرى، وينظر فيها وفقا لمعايير محددة.

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وأشار إلى أن السياسة النقدية هي مجموعة من الأدوات التي يوفرها البنك المركزي للدولة، لتعزيز نموها الاقتصادي، من خلال التحكم في إجمالي المعروض النقدي المتاح لبنوك الدولة، والعملاء، والشركات.

الملف الاقتصادي في ورقة الدكتور غنيم بها حلول مرنة

وأضاف رؤوف: أؤيد الدكتور محمد غنيم فى أن الملف الاقتصادى يدار بشكل خاطئ، وورقة الدكتور غنيم بها حلول مرنة، كما أن الاقتصاد يحتاج إلى اقتصاديين ذوى خبرة لإدارة الملف الاقتصادى للبلاد، مشيرا إلى أن هناك سلبيات في الموازنة العامة للدولة، حيث إن الموازنة العامة للدولة تأتي بالتعاون بين وزارة المالية ومجلس النواب، وتكمن المشكلة هنا فى النظام الضريبي والذى يتم استحداثه كل شهرين أو ثلاثة، حيث إن الضرائب وأسعار الصرف يتم تثبيتها فى اقتصادات الدول وذلك لتوفير مناخ مناسب لجذب المستثمرين.

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المحتوى التعليمى فى ورقة الدكتور محمد غنيم

وأكد سمير رؤوف على أن المحتوى التعليمى والذى تحدث عنه الدكتور محمد غنيم هو أمر بالغ الأهمية، حيث إن هناك دولا نظام التعليم فيها مجاني حتى سن معين وبعد ذلك يتم التخصص حسب الاحتياج والرغبة ولكن المشكلة هنا أنه لا يوجد موازنة كافية للتعليم فى مصر، مشيرا إلى أن البحث العلمى فى مصر بها العديد من المشكلات وحدث ولا حرج، حيث إن الباحثين يواجهون عقبات عديدة وخاصة الأمور العملية مثل الطب والزراعة، وهو ما اتفق فيه مع الدكتور محمد غنيم بشكل كبير.

رصيد كبير في المجال العام يعتبر أحد وجوه السياسة المصرية البارزة

غنيم الذي يملك رصيدًا كبيرًا في المجال العام يعتبر أحد وجوه السياسة المصرية البارزة قال في مقدمة رؤيته أنه عاصر أحداث مصر الجسام، من عام 1954 وحتى الآن، وتولدت لديه قناعات يريد أن يطرحها بصراحة ولا يبغي منصبًا ولا جاها، كما أكد غنيم الذي كان عضوا بلجنة الخمسين التي أعدت دستور ٢٠١٤ أن مصر مقبلة على مرحلة يطلق عليها الجمهورية الجديدة، تتطلب بإلحاح سياسات جديدة تمهد لانطلاق حقيقي يؤسس لمصر مكانتها المرجوة والمستحقة.

بيان محمد غنيم كاملا

رصد الدكتور غنيم فى المجال الاقتصادي، عددًا من المبادئ الراسخة لإدارة اقتصاد قوي وواعد، يتراوح بين السياسات المالية المنضبطة على مبدأ شمولية الموازنة العامة في الإيرادات والنفقات، واستقلال البنك المركزي في هندسة السياسة النقدية، والتركيز على المشروعات التنموية الزراعية والصناعية من خلال شركات مساهمة مصرية، والارتقاء بالنظام الضريبي، ضمانا للتحصيل الكامل والعادل.

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