خبير اقتصاد: ورقة الدكتورغنيم بمثابة خريطة طريق للجمهورية الجديدة

الانفتاح فى المجال العام وخلق مجال يوفر حرية التعبير عن الرأى ..

بطرح ورقة عمل تتضمن ٨ محاور، فاجأ الدكتور محمد غنيم، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة، تقديم عدة محاور، قال غنيم إنه يمكن من خلالها أن تساهم في بناء الجديدة التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة.

خبيرة اقتصادية تفند بنود ورقة الدكتور غنيم

ومن جانبه قالت خبيرة الاقتصاد الدكتورة صفاء فارس تعقيبا على محاور ومقترحات الدكتور محمد غنيم: من أهم الأمور التي أفصح عنها الدكتور محمد غنيم هو الانفتاح فى المجال العام وخلق مجال يوفر حرية التعبير عن الرأى، مشيرة إلى أن السياسات النقدية المؤسسية للبلاد يجب أن تؤسس وتقام بالتوافق مع الظروف المالية والاقتصادية للبلاد، ووفقا للأولويات الضرورية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية.

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وأضافت فارس قائلة: من المهم الاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والتعليم وهو الأمر الذى أشار اليه الدكتور محمد غنيم، فيجب الاهتمام بالتعليم الاساسى ووجود خطة واضحة فى نظام التعليم حيث أصبح التعليم مقتصرا على الأون لاين بشكل كبير، وهو الأمر الذى يؤثر على مستقبل مصر اقتصاديا بطبيعة الحال.

وأشارت الدكتورة صفاء فارس خبيرة الاقتصاد الى أن المادة (94 - 100 ) التى أشار إليها الدكتور محمد غنيم والتى تتحدث عن سياده القانون، تحدد تلك المواد انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، أو حكم قضائى، وكل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحريات العامة جريمة لا تسقط بالتقادم، وترتيبا على ذلك فإن الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، أو إحالتهم فورا للقضاء أصبح امرا ملحا، وحيث ان سياده القانون هو أساس الحكم للدولة، فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ونوهت فارس إلى ان مقترحات الدكتور محمد غنيم التى جاءت فى ورقة عمل تتضمن ٨ محاور، تعتبر خريطة طريق للجمهورية الجديدة التى تبنى على أساس قوى وديموقراطي.

محمد غنيم، فيتو

غنيم يمتلك رصيد كبير في المجال العام يعتبر أحد وجوه السياسة المصرية البارزة

غنيم يمتلك رصيدا كبيرا في المجال العام ويعتبر أحد وجوه السياسة المصرية البارزة قال في مقدمة رؤيته أنه عاصر أحداث مصر الجسام، من عام 1954 وحتى الآن، وتولدت لديه قناعات يريد أن يطرحها بصراحة ولا يبغي منصبًا ولا جاها، كما اكد غنيم الذي كان عضوا بلجنة الخمسين التي أعدت دستور ٢٠١٤ أن مصر مقبلة على مرحلة يطلق عليها الجمهورية الجديدة، تتطلب بإلحاح سياسات جديدة تمهد لانطلاق حقيقي يؤسس لمصر مكانتها المرجوة والمستحقة.

بيان محمد غنيم كاملا

رؤية الدكتور محمد غنيم لـ الجمهورية الجديدة

والدكتور غنيم بعيدًا عن تفوقه المهني النادر كأحد أهم رواد زراعة الكلى في العالم، هو أيضا أحد أهم أضلاع مجموعة صغيرة في القوى السياسية المصرية تتمتع برصيد كبير من الثقة، وكشف في رؤيته كيفية تحقيق الأهداف الجوهرية للديمقراطية التى دعا لها دستور ٢٠١٤، وحددها في انفتاح المجال العام وافساح الطريق لحرية التعبير والرأي والرأي الآخر كما هو منصوص عليه دستوريا، وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام والشفافية وإتاحة المعلومات. هكذا وشدد على أهمية دعم المواطنة والحكم وشخصية الدولة.

أدوات الحكم الجيد في رؤية الدكتور محمد غنيم

الحكم الجيد وفق رؤية «غنيم» له أدوات، على رأسها إقناع الجماهير باعتبارها فرض كفاية، منهج يجب أن تشيد عليه أعمدة الجمهورية الجديدة، فالنزاهة الشخصية ليست شرطًا كافيًا للقيادة السياسية الجيدة، إنما موقفهم من الأفكار وأسس بناء الدولة الحديثة.

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في الاقتصاد، لا يذهب «غنيم» بعيدا عن سياسته ويرصد عددا من المبادئ لإدارة اقتصاد قوي وواعد، يتراوح بين السياسات المالية المنضبطة على مبدأ شمولية الموازنة العامة في الإيرادات والنفقات، واستقلال البنك المركزي في هندسة السياسة النقدية، والتركيز على المشروعات التنموية الزراعية والصناعية، والارتقاء بالنظام الضريبي.

محمد غنيم، فيتو

التعليم في مشروع محمد غنيم لـ الجمهورية الجديدة

التعليم في مشروع رائد زراعة الكلى العالمي، هو أساس التنمية، ولن يحدث ذلك إلا بإنشاء مفوضية ترسم وتحدد سياسته العامة وفقا لنصوص الدستور.

ويخصص الدكتور غنيم مساحة دقيقة في مشروعه لـ سيادة القانون، ويعتبر أن الاعتداء على الحرية خطا أحمر وجريمة لاتسقط بالتقادم في عالم متقدم تكنولوجيًا وإنسانيا ويحتاج إلى من يتمتعون بمعارف ومهارات في السياسة والحكم قبل الدراسة بالتخصص، وهو هنا يتسق مع يطلق عليه الفيلسوف السياسي الفرنسي شانتال ديلسول «السياسة التقنية».

ولايختلف مشروع «غنيم» كثيرًا عن رؤية الدولة في إعداد مسئول الحاضر والمستقبل الذي جهزت له عدد من الأكاديميات المتخصصة وأنشأتها حديثًا لإفراز رجال المستقبل للحكم، لكنه يشترط إمدادهم بخبرات العالم المتقدم الذي يعرف كيف يتخطى التحديات والمخاطر دون أن يتنازل في الوقت نفسه عن المساءلة التي هي أساس إلزام الساسة بالحكمة ودولة القانون.

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