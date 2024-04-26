10 شاحنات.. قرية جوجر في الدقهلية تُرسل قافلة إغاثة رابعة إلى غزة

تشهد قرية جوجر التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية للمرة الرابعة علي التوالي جمع وتسليم مساعدات عينية لدعم شعب غزة ليصل لـ 27 شاحنة.

وأوضح محمد أبو عمر أحد منظمي لجنة الإغاثة بقرية جوجر لدعم غزة: إن القافلة الأولى 6 شاحنات جديدة محملة بالمواد الغذائية.

والثانية تمت في شهر يناير 2024 ووصلت قيمة القافلة الثانية لـ ٢ مليون ونصف عبارة عن 6 شاحنات من المواد الغذائية والبطاطين والألحفة

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وتابع تم تجميع القافلة الثالثة فى شهر رمضان شهر مارس، 5 شاحنات

والرابعة 10 شاحنات اليوم خرجت من قرية جوجر لأهالينا في غزة.

وقال أبو عمر إن المساعدات الكل شارك فيها باللي يقدر عليه محددناش ليمت أو نوع معين للتبرعات فيه أطفال ساعدت بالحصالات..

وقال أبو عمر: مازالت التبرعات قائمة لتجهيز القافلة الخامسة



جاء ذلك في استجابة لنداء شيخ الأزهر باستمرار إغاثة غزة؛ حيث شاركت قرية «جوجر» مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بـ 6 شاحنات جديدة تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية لأهلنا فى قطاع غزة، والتي ستكون ضمن القافلة الخامسة لحملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، التي يعتزم بيت الزكاة والصدقات إطلاقها خلال الأيام القادمة إلى قطاع غزة.

بيت الزكاة والصدقات المصري

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» فى بيان له، ان أهالي قرية «جوجر» بعدد ٦ شاحنات جديدة محملة بالمواد الغذائية، حيث سبق لهم التبرع بعدد ٦ شاحنات من المواد الغذائية والبطاطين والألحفة لأشقائنا في قطاع غزة منتصف يناير الجاري، ستكون ضمن القافلة الخامسة لبيت الزكاة؛ ليصل عدد الشاحنات التي تشارك بها القرية إلى 12 شاحنة.

مساعدات بيت الزكاة والصدقات لأهالي غزة

وجَّه «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- الشكر لأهالي قرية «جوجر» على تبرعهم للمرة الثانية لأشقائنا في قطاع غزة، الذي ينم عن أصالة الشعب المصري، ووقوفه بجانب أشقائه الفلسطينيين؛ للتخفيف من معاناتهم، بعد تعرضهم للعدوان الصهيوني منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، وأن المال الذي ينفقه العبد يزيد ولا ينقص؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ...» [رواه الإمام مسلم

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