الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

10 شاحنات.. قرية جوجر في الدقهلية تُرسل قافلة إغاثة رابعة إلى غزة

قوافل لدعم غزة من
قوافل لدعم غزة من فرية جوجر بالدقهلية، فيتو

تشهد قرية جوجر التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية للمرة الرابعة علي التوالي جمع وتسليم مساعدات عينية لدعم شعب غزة ليصل لـ 27 شاحنة.

وأوضح محمد أبو عمر أحد منظمي لجنة الإغاثة بقرية جوجر لدعم غزة: إن القافلة  الأولى  6 شاحنات جديدة محملة بالمواد الغذائية.

والثانية تمت في  شهر يناير 2024 ووصلت قيمة القافلة الثانية لـ ٢ مليون ونصف عبارة عن  6 شاحنات من المواد الغذائية والبطاطين والألحفة

Advertisements

وتابع تم تجميع القافلة الثالثة فى شهر رمضان شهر مارس، 5 شاحنات
 والرابعة 10 شاحنات اليوم خرجت من قرية جوجر لأهالينا في غزة.

وقال أبو عمر إن المساعدات الكل شارك فيها باللي يقدر عليه محددناش ليمت أو نوع معين للتبرعات فيه أطفال ساعدت بالحصالات..

وقال أبو عمر: مازالت التبرعات قائمة لتجهيز القافلة الخامسة
 

جاء ذلك في استجابة لنداء شيخ الأزهر باستمرار إغاثة غزة؛ حيث شاركت قرية «جوجر» مركز طلخا بمحافظة الدقهلية بـ 6 شاحنات جديدة تتضمن كميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات المعيشية لأهلنا فى قطاع غزة، والتي ستكون ضمن القافلة الخامسة لحملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، التي يعتزم بيت الزكاة والصدقات إطلاقها خلال الأيام القادمة إلى قطاع غزة.

 

 

بيت الزكاة والصدقات المصري 

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» فى بيان له، ان أهالي قرية «جوجر» بعدد ٦ شاحنات جديدة محملة بالمواد الغذائية، حيث سبق لهم التبرع بعدد ٦ شاحنات من المواد الغذائية والبطاطين والألحفة لأشقائنا في قطاع غزة منتصف يناير الجاري، ستكون ضمن القافلة الخامسة لبيت الزكاة؛ ليصل عدد الشاحنات التي تشارك بها القرية إلى 12 شاحنة.

مساعدات بيت الزكاة والصدقات لأهالي غزة 

وجَّه «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- الشكر لأهالي قرية «جوجر» على تبرعهم للمرة الثانية لأشقائنا في قطاع غزة، الذي ينم عن أصالة الشعب المصري، ووقوفه بجانب أشقائه الفلسطينيين؛ للتخفيف من معاناتهم، بعد تعرضهم للعدوان الصهيوني منذ يوم السابع من أكتوبر الماضي، وأن المال الذي ينفقه العبد يزيد ولا ينقص؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ...» [رواه الإمام مسلم

وزير الدفاع الأمريكي يعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار

وصول 90 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدقهلية الزكاة والصدقات الفلسطينيين الشعب المصرى بيت الزكاة والصدقات شاحنة مساعدات في قطاع غزة محافظة الدقهلية مساعدات بيت الزكاة والصدقات يت الزكاة والصدقات المصري

مواد متعلقة

أمريكا تزعم عدم وجود أدلة علي ارتكاب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة

أبرزها جهود الهلال الأحمر في دعم قطاع غزة، حصاد وزارة التضامن في أسبوع (فيديو)

وزير الصحة يبحث مع سفيرة الدنمارك دعم الخدمات الطبية للمصابين القادمين من غزة

قرية برق العز بالدقهلية تشارك بقوافل دعم غزة (صور)

ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

تحذير من السيول والأمطار الرعدية على هذه المناطق غدا

دوري أبطال أفريقيا، تعرف علي مصير مباراة الترجي وصن داونز بعد التوقف

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (تحديث لحظي)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

بفارق 20 جنيها في سعر البوكس و10 جنيهات لميريت، ننشر أسعار السجائر الرسمية والسوقية

دوري أبطال أفريقيا، مازيمبي يحافظ على نظافة شباكه أمام الأهلي بعد 30 دقيقة

رئيس حزب العدل عن ورقة الدكتور غنيم: نتمنى من الحكومة الجديدة تنفيذها في أسرع وقت

منوعات

المزيد

إدارة الطيران الفيدرالية تحقق في واقعة ظهور صحن فضائي بنيويورك (فيديو)

تزيين غير تقليدي لعروس يثير استغراب متابعين في السعودية (فيديو)

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق مساء اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 26 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

إجراءات جديدة من بريطانيا لمواجهة التهديدات العالمية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هيئة كبار العلماء بالسعودية: الحج بدون تصريح محرم لهذه الأسباب 

تفسير حلم البطيخ في المنام وعلاقته باقتراب عقد صفقة مشروع كبير

حكم القواعد من النساء، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 60 بسورة النور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية