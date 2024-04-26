الجمعة 26 أبريل 2024
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أخبار مصر

غدا، انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في محاور الجيزة

انتشار سيارات شفط
انتشار سيارات شفط المياه في الجيزة، فيتو

حالة الطقس، أعلنت  شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن استمرار  انتشار سيارات شفط مياه الأمطار غدا السبت، بكافة المحاور والميادين الرئيسية لمواجهة سوء الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.


ترشيد استهلاك المياه خلال سقوط الأمطار
 

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي، لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

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هيئة الأرصاد الجوية

 

وكانت قد حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة  قد تكون رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

 

هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت


أعلنت هيئة  الارصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت حيث من المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد دافئ على السواحل الشمالية

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء
وتنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

 

القاهرة الكبرى والوجه البحرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:23

. غدا.. انتشار سيارات شفط مياه الأمطار في محاور الجيزة

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