خطة هيئة الاستثمار للنهوض بقطاع التصنيع، إنشاء مدينة نسيجية ومناطق حرة

يعد قطاع التصنيع أحد الجوانب الأساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج لزيادة نسب الصادرات وضبط الميزان التجاري، لتحقيق التوازن المطلوب وتقليل فاتورة الواردات، حيث تسعى الهيئة العامة للاستثمار المصرية لتحسين العديد من الصناعات وعودتها مرة أخرى للمنافسة بالأسواق العالمية، على رأسها صناعة المنسوجات نظرا لما تتمتع به مصر من مواد خام وكوادر مؤهلة.

تعاون مع الجانب الصيني

وتتبلور أهم خطوات النهوض بقطاع المنسوجات المصري في تعاون هيئة الاستثمار المصرية مع الجانب الصيني، على خلفية زيارة رئيس المجلس الصيني لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة على رأس وفد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في صناعة المنسوجات لتعزيز التعاون بين مصر والصين في مجال الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.

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إنشاء مدينة نسيجية وتعاون في مجالات أخرى

وتسعى هيئة الاستثمار المصرية لتوسيع التعاون مع الجانب الصيني ليشمل العديد من الصناعات الأخرى مثل الصباغة والطباعة بجانب صناعة الغزل، وذلك بالتعاون مع ممثلي 20 من كبريات الشركات والتحالفات الصينية العاملة في عدة مجالات صناعية، وذلك لتحويل مصر إلى أحد أهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وإفريقيا والعمل على إنشاء مدينة نسيجية متكاملة تتضمن كافة مراحل الصناعة باستثمارات تقدر بقيمة 300 مليون دولار حيث تمتلك مصر كافة المقومات لتكون قاعدة رئيسية لصناعة المنسوجات على مستوى العالم.

جذب استثمارات في هذه القطاعات

وتقدم الحكومة كافة التسهيلات والحوافز الممكنة وتحسين مناخ الاستثمار، لجذب المزيد من الشركات للاستثمار في مصر خاصة في قطاع الغزل والنسيج، لما له من أهمية اقتصادية وتنموية كما انه من القطاعات التي تستهدفها باعتباره ذات قيمة كبيرة تساهم في خلق العديد من فرص العمل، للحد من معدلات البطالة ودفع عجلة الإنتاج.

إنشاء مناطق حرة وصناعية جديدة

وتهدف الهيئة إلى إنشاء مناطق حرة وصناعية جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وكل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، والعديد من الدول الدول الأخرى خلال الفترة القادمة.

طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في قطاع اللوجستيات وخاصة في إنشاء طرق برية وسكك حديدية جديدة ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية وذلك لتشجيع الصادرات من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والأنظمة الاستثمارية المختلفة التي تقدمها الحكومة أهمها نظام المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية.

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