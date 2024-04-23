الهيئة العامة للاستثمار تختتم برنامج «تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال»

اختتمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأفريقي للتنمية فعاليات برنامج «تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال»، الذي ساهم في دعم قدرات رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة أقاليم الجمهورية، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، وجيهان السكري، كبير الخبراء الاجتماعيين الاقتصاديين في البنك الأفريقي للتنمية في مصر.

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وقامت الهيئة من خلال مركز فكرتك شركتك عبر البرنامج المُمول من البنك الأفريقي للتنمية، بتقديم ورش عمل وتوعيه لما يقرب من ٦٠٠ من رواد الاعمال والشباب في 17 محافظة خلال سنة، وتعريفهم بالسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، وساهمت ورش العمل في خلق منظومة تربط كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال في كل محافظة بغرض مضاعفة آثر جهودها في دعم الشركات الناشئة.

كما تم توفير خدمات استشاريه ماليه وضريبيه واداريه وتكنولوجيه من خلال كبرى الشركات الاستشاريه لعدد ١٣٠ شركه ناشئة ورائد اعمال.

ووجه حسام هيبة الشكر للمشاركين في البرنامج، وأكد على دور الهيئة في نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، والتحسين المستمر لبيئة الأعمال، بصفتها الجهة المنوط بها تشجيع الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أخر جهود الحكومة لدعم الشركات الناشئة في مصر، خاصة تأسيس الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم ومساندة الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وإطلاق خدمة التاسيس الإلكتروني، مؤكدًا انفتاح الحكومة على أي مقترحات تساعد على تمكين الشركات الناشئة من آداء دورها في المساهمة في جهود التنمية.

استراتيجية البنك الأفريقي للتنمية

وأكدت جيهان السكري أن البرنامج يتفق مع استراتيجية البنك الأفريقي للتنميه الداعمة لتشغيل الشباب وتعزيز بيئة الأعمال، مشيدة بالتعاون مع الهيئة في كثير من الملفات الداعمة لبيئة الاستثمار.

وقالت الدكتورة داليا الهواري إن الهيئة ستواصل تنفيذ سياساتها الداعمة لرياد الأعمال وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.

واستعرض الدكتور أحمد زهير، المدير التنفيذي المسؤول عن البرنامج، أهم نتائج جولات برنامج "تعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال" بالمحافظات المختلفة، مؤكدًا ضرورة مواصلة بناء شبكات الدعم الخاصة بنشاط ريادة الأعمال في المحافظات، لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة لكل المجتمع.

وقدم حسام عبد القادر رئيس الإداره المركزية لريادة الأعمال "مركز فكرتك شركتك"، نبذة عن الخدمات التي تقدمها الإدارة لرواد الأعمال والشركات الناشئه، باعتبارها مركزًا حكوميًا متخصصا في دعم رواد الأعمال في مصر، وتعمل الإدارة كمساحة لتطوير أفكار رواد الأعمال وبلورتها بغرض تحويلها إلى مشروعات ناشئة، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات الفنية والاستشارية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتنمية أنشطة ريادة الأعمال في الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن فريق عمل الإدارة المركزية لريادة الأعمال (مركز فكرتك شركتك) حصل على جائزة الابتكار والابداع فى مسابقة مصر للتميز الحكومي لعام ٢٠٢٠.

وفي نهاية فعاليات البرنامج سلمت الدكتورة داليا الهواري، وجيهان السكري شهادات تقدير للعاملين بالبرنامج، تقديرًا لتفانيهم في العمل ونجاحهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج.