مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا ، تبحث جماهير النادي الاهلي عن البث المباشر لمباراة الفريق الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي في العاشرة مساء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

وتنقل قناة Sports Sports HD مباراة. الاهلي ومازيمبي الكونغولي الليله.



ويمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي ومازيمبي عبر الإنترنت عن طريق beIN Connect أو تطبيق TOD TV.

ومن المقرر أن تنقل مباراة أون تايم سبورتس الأرضية مباراة المارد الأحمر ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي على النايل سات

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي على قناة بي إن سبورت 6 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ويتطلع الأهلي لمعادلة رقم الترجي التاريخي والذي يخص سلسلة اللاهزيمة بدوري أبطال أفريقيا.

وحقق الفريق التونسي (20 مباراة بدون هزيمة) خلال نسخ 2018 و2019 و2020، وكسر حينها رقم الأهلي (19 مباراة).

وفي حالة فوز المارد الأحمر أمام مازيمبي، يعادل رقم الترجي التونسي صاحب أطول سلسلة لا هزيمة بالبطولة برصيد 20 مواجهة دون هزيمة.

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

لعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي

لعب الفريقان خمس مباريات خلال ثلاث مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

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المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة في دور نصف النهائي هذا الموسم، وانتهى لقاء الذهاب في لومومباشي الكونغولية بالتعادل دون أهداف.