دوري أبطال أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة صن داونز والترجي في قبل النهائي

دوري أبطال أفريقيا، تنطلق بعد قليل مباراة صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي

فيما يدخل الترجي التونسي بتشكيل مكون من

مباراة صن داونز والترجي

ويتطلع فريق الترجي لاقتناص بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال بعد فوزه في لقاء الذهاب على ملعب رادس أمام صن داونز بنتيجة 1-0 حيث تعد فوصته الاكبر لحجز تذكرة التاهل.

وتقام مباراة الترجي وصن داونز على ملعب الأولمبي حمادي عقربي بمدينة رادس التونسية ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري الأبطال وسوف تقام مباراة الترجي وصن داونز اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت القاهرة.

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فرص الترجي وصن داونز في التاهل

وأصبح الترجي مطالبا بالخروج بنتيجة إيجابية أو الخسارة بفارق هدف مع هز شباك صن داونز لبلوغ نهائي دوري الأبطال بعد غياب منذ نسخة 2019.

اما صن داونز فلا بديل امام سوي الفوز بفارق هدفين

ويأمل صن داونز بطل الدوري الأفريقي بقيادة مدربه رولاني موكوينا حصد الفوز على حساب الترجي وتعويض خسارة لقاء الذهاب والتأهل لنهائي البطولة القارية لأول مرة منذ نسخة 2016.

وسبق أن حقق الترجي نتائج إيجابية في معقل صن داونز بالفوز بنتيجة 2-1 بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال عام 2021 كما تعادلا دون أهداف في مرحلة المجموعات عام 2001.

ويسعى الترجي بقيادة مديره الفني البرتغالي ميجيل كاردوزو لمواصلة عروضه الجيدة ومواصلة الحفاظ على نظافة الشباك للمباراة الثامنة على التوالي في دوري الأبطال.

ويتسلح الترجي بتألق حارس مرماه الواعد أمان الله مميش الذي لعب دورا كبيرا في تقدم الفريق التونسي بدوري الأبطال بجانب خبرات ياسين مرياح ومحمد توجاي وغيلان الشعلالي ونشاط حسام تقا ورودريجو ويان ساس.