تتمتع بموقع استراتيجي والمدخل الوحيد لقوافل المساعدات الإنسانية، أبرز المعلومات عن مدينة الفاشر مأوي آلاف النازحين

حذرت الولايات المتحدة الأمريكية أطراف النزاع المختلفة المتمثلة في “قوات الدعم السريع والجيش السوداني والفصائل المسلحة” من مغبة محاولة السيطرة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

مخاطر السيطرة علي مدينة الفاشر

وقالت الولايات المتحدة الأمريكية إن الأوضاع في مدينة الفاشر الواقعة شمال دارفور ستصبح كارثية إذا اندلع القتال حول المدينة التي تأوي ملايين النازحين الفارين من الحرب الحالية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وحروب سابقة.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ حيال الوضع في محيط الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان، حيث تتركز المساعدات الإنسانية، في موقف يتقاطع مع مخاوف واشنطن من هجوم وشيك.

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وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان، إن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك قلق بشدة لتصاعد العنف في مدينة الفاشر وحولها حيث قتل عشرات الأشخاص خلال الأسبوعين الأخيرين".

وأضاف البيان أن 43 شخصا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، قتلوا في المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، منذ 14 أبريل .

وتابع البيان أن "المدنيين عالقون في المدينة، الوحيدة في دارفور التي لا تزال تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية، ويخشون أن يتم قتلهم إذا حاولوا الفرار".

وقال البيان أيضا: "يدعو المفوض الأعلى إلى احتواء التصعيد فورا في ظل هذا الوضع الكارثي وإنهاء النزاع الذي يدمر البلاد منذ أكثر من عام".

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ومن جهتها، حذرت الخارجية الأمريكية من هجوم وشيك محتمل على الفاشر.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر إن "الولايات المتحدة تدعو كل القوات المسلحة في السودان إلى أن توقف فورا الهجمات على الفاشر".

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مدينة الفاشر بعد التحذيرات المتكررة خشية الهجوم والسيطرة عليها:

مدينة ذو موقع استراتيجي

تحتل مدينة الفاشر موقعا استراتيجيا في شمال دارفور، فهي الآن تعتبر المدينة الكبيرة الوحيدة التي يمكن الوصول إليها من مدن شمال السودان مثل الدبة إلى إقليم دارفور، نظرا لقربها الجغرافي من تلك المناطق.

المدخل الجغرافي لقوافل المساعدات الانسانية

وبالتالي فهي تعتبر المدخل الوحيد لقوافل المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء بورتسودان – على ساحل البحر الأحمر - الذي يستقبل المساعدات الخارجية في الوقت الحالي، ومن ثم يتم نقل المساعدات منها إلى بقية أرجاء الإقليم.

موقعها الجغرافي

كما تحدها من الغرب دولة تشاد، ومن الشمال ليبيا، ما يجعلها في موقع استراتيجي عسكري للجهة التي تسيطر عليها، خاصة في ظل وجود فصائل مسلحة وقوات سودانية داخل حدود الدولتين الجارتين كما تشير العديد من التقارير الإعلامية والمنظمات المعنية بالأمن في المنطقة مثل منظمة مجموعة الأزمات الدولية.

القبائل والأعراق في المدينة



يعيش في المدينة الكثير من القبائل والأعراق من مختلف أنحاء السودان، ولكن تغلب عليها الإثنيات التي تنحدر منها الفصائل المسلحة مثل الزغاوة والفور والمساليت، ويقيم معظمهم في معسكرات النزوح المنتشرة فيها.

وتشكل الفاشر مركزا للمساعدات الإنسانية في دارفور، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة.

أما القبائل من أصول عربية فهي ليست كثيرة، ويعيش معظمهما في ولاية جنوب دارفور والتي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في الوقت الحالي.

في الوقت الراهن، يسيطر الجيش، المتحالف مع بعض الفصائل المسلحة على مدينة الفاشر، ويوجد مقر قيادة الفرقة السادسة عشرة، وهي من أكبر الفرق العسكرية التابعة للجيش السوداني.



وتمتلك القوات المتمركزة في وسط المدينة والأجزاء الشمالية منها، عتادا عسكريا كبيرا، وعناصر كثيرة، خاصة بعد انضمام الضباط والجنود التابعين للجيش إليها بعد أن كانوا يتمركزون في مناطق دارفور الأخرى، قبل سيطرة قوات الدعم السريع عليها خلال الحرب التي اندلعت في أبريل من العام الماضي، حسبما أفادت شبكة “ بي بي سي”.

كما أن قوات الدعم السريع حشدت عددا كبيرا من القوات خلال الفترة الأخيرة، وهي تتهيأ للهجوم على المدينة الواقعة شمال دارفور.

المواجهات في دارفور



وخلافا للمواجهات السابقة بين الطرفين في مناطق دارفور، فيُعتقد أن المواجهات في مدينة الفاشر ستكون قوية في ظل توفر العتاد العسكري وانضمام الفصائل المسلحة للجيش، ومن الصعب التكهن بما ستؤول إليه الأمور، لكن المؤكد هو أن الخسائر في أوساط المدنيين ستكون كبيرة للغاية.

وظلت المدينة تحت الحصار من قبل قوات الدعم السريع منذ اندلاع القتال بينهما قبل أكثر من عام. كما شهدت مناوشات ومعارك متفرقة بين الطرفين.

وعاشت المدينة فترات هدوء نسبية، بعد دعوات التهدئة التي قادها والي ولاية شمال دارفور السابق نمر عبد الرحمن وبعض قيادات العشائر.

وكانت هنالك اتفاقية بأن تتولى القوة المشتركة المكونة من الفصائل المسلحة حماية المدنيين، على أن تظل قوات الدعم السريع والجيش في مناطق منفصلة حتى لا يحدث احتكاك بينها.



لكن الوضع تغير الآن، بعد أن أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم – وهي من أكبر الفصائل المسلحة - الانضمام للجيش وترك موقف الحياد الذي كانت تتبناه مع بداية الحرب، وهو ما أدى إلى إعلان فصائل أخرى خروجها عن القوة المشتركة، وبالتالي لم تعد القوة المشتركة المعنية بحماية المدنيين ذات فاعلية بعد الخلافات التي وقعت داخلها.

المدينة تحتض عدد كبير من معسكرات النازحين

تحتضن المدينة عددا كبيرا من معسكرات النازحين، بعضها أقيم منذ أكثر من عقدين بعد الحرب الأهلية التي شهدها إقليم دارفور، في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، والبعض الآخر عبارة عن معسكرات نزوح جديدة أنشئت بعد الحرب الحالية وتضم نازحين من ولايات دارفور الأخرى والتي أصبحت الآن تحت قبضة قوات الدعم السريع التي خاضت معارك عنيفة مع الجيش.

أكبر تلك المعسكرات هي معسكرا نيفاشا وزمزم، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من نصف مليون شخص يعيشون حاليا في المعسكرين.

مخاوف من تفاقم الاوضاع في الفاشر

وهنالك مخاوف حقيقية في أن تتفاقم الأوضاع وتتحول إلى كارثة في حال إصرار قوات الدعم السريع الدخول إليها باعتبارها آخر معقل للجيش في ولايات دارفور الخمس، وبعدها ستعلن أن كل إقليم دارفور صار تحت قبضتها.

ودارت معارك بين الأطراف المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي شهدت مشاركة فصائل مسلحة إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع على تخوم المدينة والمناطق المحيطة بها.



وقبل وقت سابق أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة مليط والتي تعتبر بمثابة ميناء بري يربط شمال دارفور بإقليم كردفان، ونشرت مقاطع فيديو لقادتها وجنودها وهم يتجولون في المنطقة، دون أن يصدر نفي من الجيش أو الفصائل المسلحة لهذا الإعلان.

وبحسب " بي بي سي " نقلا عن أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية إدريس الدومة إلى أن قوات الدعم السريع تريد السيطرة على كل إقليم دافور لكي تتمكن من فرض شروطها على طاولة المفاوضات إذا تم استئنافها.

وأضاف "مع التقارير التي تشير إلى إمكانية استئناف المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أتوقع أن تكثف قوات الدعم السريع من عملياتها العسكرية للسيطرة على الفاشر، إذا تمكنت من ذلك فإنها ستضغط بها على طاولة المفاوضات، ولن تكترث للدعوات بالتهدئة بطبيعة الحال".

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