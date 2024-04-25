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جامعة حلوان تعقد الندوة التعريفية لمشاريع برنامج +Erasmus

الندوة التعريفية
الندوة التعريفية لمشاريع برنامج ايراسموس +Erasmuجامعة حلوان

 أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أهمية المشاريع الدولية بين الجامعات في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الثقافات والمجتمعات، حيث تقدم هذه المشاريع فرصًا للطلاب والأكاديميين للتفاعل مع أفكار وأساليب عمل مختلفة، مما يساهم في تطوير القدرات البشرية وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة.

 

المشاريع الدولية بين الجامعات

من جانبه، أشار الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن برنامج Erasmus+ هو تجربة فريدة يستطيع من خلالها الباحث الدراسة في بلد آخر، مضيفًا أنها أصبحت ظاهرة ثقافية تحظى بشعبية كبيرة بين الباحثين، توفر وقتًا للتعلم وفرصة للتواصل الاجتماعي وتجربة ثقافة مختلفة.

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جامعة حلوان

 ورحب الدكتور محمد عبد العظيم الشيمى مدير مكتب العلاقات الدولية بالحضور والدكتورة غادة بسيونى المدير الوطنى لمكتب الايراسموس، مؤكدًا على أهمية اغتنام الفرص للمشروعات البحثية الدولية وضرورة استعداد جميع الباحثين للمشاركة كجزء من التفاعل البحثي.

وتناولت الندوة عرض فرص المشاريع الدولية المتاحة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم الفني، كما ألقت الضوء على مهارات كتابة المشاريع الدولية وتصميم الأنشطة واختيار الشراكات الدولية المناسبة.

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جامعة حلوان برنامج Erasmus التنمية المستدامة حلوان Erasmus
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