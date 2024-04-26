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ثقافة وفنون

مسلسل تلفزيوني خاص بـ الكلب ميسي وعرضه في مهرجان كان

الكلب ميسي، فيتو
الكلب ميسي، فيتو

الكلب ميسي، كشفت تقارير صحفية، عن اختيار الكلب ميسي، الذي ظهر خلال أحداث الفيلم الفرنسي الشهير، Anatomy of a Fall، لبطولة مسلسل تلفزيوني قصير.

مسلسل تلفزيوني خاص بـ الكلب ميسي 

وأعلن المنتج D18 Paris عن اختيار الكلب ميسي لبطولة مسلسل تلفزيوني جديد خاص به، سيأخذ من خلاله المشاهدين لتجربة مهرجان كان السينمائي من منظوره ككلب.

وأوضح المنتج D18 Paris أن الكلب ميسي، من فيلم Anatomy of a Fall، سيحصل على مسلسل قصير خاص به، وسيتم عرضه خلال مهرجان كان السينمائي لعام 2024.

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وسيسمح المسلسل القصير، للمشاهدين بتجربة مهرجان كان السينمائي من الفجر، حتى وقت متأخر من الليل "من خلال عيون وصوت ميسي".

المسلسل الجديد، عبارة عن سلسلة من ثماني حلقات، مدة كل منها دقيقة واحدة، وسيتم بث البرنامج يوميا في وقت واحد على القنوات التليفزيونية الوطنية الفرنسية، خلال فاعليات مهرجان كان السينمائي الدولي، France 2 وFrance 3 وCulturebox وTV5 Monde، بدءًا من 13 مايو 2024 ليستمر طوال مدة المهرجان. وينتهي بانتهاء مهرجان كان في 25 مايو.

من هو الكلب ميسي

لفت الكلب ميسي،  الأنظار خلال ظهوره، في الفيلم الفرنسي الشهير، Anatomy of a Fall، ليصبح أشهر حيوان في عالم السينما في الوقت الحالي.

كما لفت ميسي الأنظار، خلال حفل الأوسكار، في نسخته الـ ٩٦.. وظهر الكلب ميسي، وهو يجلس بين الحضور، في قاعة دولبي، ويشاهد فقرات الحفل باهتمام وتركيز.

فيلمnatomy of a Fall، هو‏ فيلم دراما فرنسي، من اخراج جوستين تريت، وسيناريو كتبته مع آرثر هاراري، ومن بطولة ساندرا هولر، بدور كاتبة تحاول إثبات براءتها من وفاة زوجها.

وعرض الفيلم لأول مرة في مهرجان كان السينمائي السادس والسبعين في 21 مايو 2023، وفاز بجائزة السعفة الذهبية، كما فاز بعدد من الجوائز الأخرى، في الجولدن جلوب وحفل اختيار النقاد.

2 مارس موعد حفل الأوسكار لعام 2025

المغربية لبنى أزابال رئيسا للجنة تحكيم الفيلم القصير في مهرجان كان

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