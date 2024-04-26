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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، تعادل سلبي بين الأهلي ومازيمبي في 15 دقيقة

الأهلي ومازيمبي،
الأهلي ومازيمبي، فيتو

دوري أبطال أفريقيا، سيطر التعادل السلبي على نتيجة الـ15 دقيقة الأولى من مباراة النادي الأهلي ومازيمبي الكونغولي، المقامة حاليا في استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.

وسيطر لاعبو النادي الأهلي على وسط الملعب خلال الـ15 دقيقة الأولى وسط محاولات للتسجيل المبكر من أجل التقدم نحو خطف تذكرة التأهل للدور النهائي.

وشهدت الدقيقة الـ10 ضياع فرصة مؤكدة للتسجيل من خلال تصويبة سددها عمرو السولية تصدى لها حارس مرمى مازيمبي الكونغولي.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

فيما بدأ مازيمبي المباراة بتشكيل مكون:

مشوار الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

لعب الأهلي مع سان جورج في دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتمكن الأحمر من الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الذهاب، بينما فاز لقاء الإياب بأربعة أهداف.

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دور المجموعات

وفي دور المجموعات تمكن الأهلي من الفوز في الجولة الأولى على ميدياما بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي الجولة الثانية تعادل الأهلي مع يانج أفريكانز بهدف لكل فريق.

وتعادل الأحمر سلبيًا مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما تكررت نفس النتيجة في الجولة الرابعة أمام الفريق الجزائري شباب بلوزداد.

وعاد الأهلي من جديد إلى الفوز عن طريق ميدياما بهدف نظيف في الجولة الخامسة.

وفي الجولة الاخيرة في دور المجموعات والسادسة، حقق الأهلي فوزا مهما على يانج أفريكانز بهدف نظيف ليحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

ربع النهائي

وواجه الأهلي في ربع النهائي سيمبا التنزاني، وتمكن في لقاء الذهاب من الفوز بهدف نظيف.

وفي مباراة الإياب تمكن الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين، على بطل تنزانيا، ليصعد إلى نصف النهائي.

تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي 

لعب الفريقان خمس مباريات خلال ثلاث مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة. 
المواجهة الثالثة في دور نصف النهائي هذا الموسم، وانتهى لقاء الذهاب في لومومباشي الكونغولية بالتعادل دون أهداف.

قائمة النادي الأهلي لمواجهة مازيمبي الكونغولي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: محمود متولي- محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

في خط الوسط: كريم وليد (نيدفيد) - محمد مجدي (أفشة) - أحمد عبدالقادر- عمرو السولية - أكرم توفيق- أحمد نبيل (كوكا) - رضا سليم - بيرسي تاو- حسين الشحات- إمام عاشور.

في خط الهجوم: محمود عبدالمنعم «كهربا»- أنتوني موديست- وسام أبوعلى.

كما استبعد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم من قائمة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، والمحدد لها اليوم الجمعة بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة المستبعدين كلا من: "مروان عطية، أليو ديانج، حمزة علاء كريستو، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس.

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