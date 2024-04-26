الجمعة 26 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وصول سميح ساويرس لحضور نهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)

سميح ساويرس
سميح ساويرس

وصل رجل الأعمال سميح ساويرس لحضور نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش الذي يقام اليوم الجمعة في مدينة الجونة بالغردقة.

وتأهل مصطفى عسل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد الفوز على كريم عبد الجواد في مباراة الدور نصف النهائي.

وتفوق مصطفى عسل، المصنف الرابع عالميًا على مواطنه كريم عبد الجواد، المصنف الخامس عالميًا، في مباراة نصف النهائي التي جمعت اللاعبين مساء الخميس.

فيما فاز مصطفى عسل بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة استمرت لمدة 54 دقيقة، وجاءت نتيجة اٍلأشواط على النحو التالي: "11-6، 11-8 و11-8".

كما تأهل علي فرج لاعب وادي دجلة إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، بعد فوزه على مواطنه، طارق مؤمن، المصنف الثامن عالميًا، في مباراة نصف النهائي التي جمعت اللاعبين مساء اليوم الخميس.
وفاز علي فرج بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة استمرت لمدة 47 دقيقة، وجاءت نتيجة اٍلأشواط على النحو التالي: "11-6، 11-8 و11-4".

كما تأهلت نور الشربيني إلى نهائي بطولة الجونة للإسكواش بعد الفوز على تيني جيليس  بثلاثة أشواط مقابل شوط، مساء اليوم الخميس.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:  8-11, 11-7, 12-10, 11-7.

علي فرج يتصدر التصنيف العالمي لـ الإسكواش

واصل علي فرج لاعب المنتخب الوطني للإسكواش، سيطرته على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 4 لاعبين مصريين في قائمة أفضل 10، وجاءوا كالتالي:

علي فرج - مركز أول

مصطفى عسل - مركز رابع

Advertisements

كريم عبد الجواد - مركز خامس

طارق مؤمن - مركز ثامن

تصنيف اللاعبات المحترفات في الإسكواش

وعلى مستوى السيدات، واصلت نور الشربيني لاعبة المنتخب الوطني للإسكواش ونادي سبورتنج، سيطرتها على صدارة التصنيف العالمي، الصادر الإثنين عن رابطة اللاعبين المحترفين.

وشهد التصنيف العالمي تواجد 5 لاعبات مصريات ضمن قائمة أفضل 10 وجاء الترتيب كالتالي:

نور الشربيني - مركز أول

نورن جوهر - مركز ثاني

هانيا الحمامي - مركز ثالث

نور الطيب - مركز خامس

روان العربي - مركز عاشر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجونة الدولية للاسكواش الجونة الدولية بطولة الجونة بطولة الجونة الدولية للاسكواش

مواد متعلقة

الكشف عن الرئيس الجديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم

مصطفى عسل يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش

علي فرج يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للإسكواش

نور الشربيني تتأهل لنهائي بطولة الجونة للإسكواش (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

بفارق يصل لـ 20.5 جنيه في العلبة، ننشر أسعار السجائر في الأسواق

سعر جرام الذهب في مصر مساء الجمعة 26 - 4- 2024 (تحديث لحظي)

مواعيد وأماكن صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة

مواعيد صرف منحة عيد العمال للعمالة غير المنتظمة

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

نائب يعلق على ورقة الدكتور غنيم: في منتهى الأهمية وتحتاج إلى حكومة قادرة على التنفيذ

تفاصيل جديدة في تحرير مي فاروق محضر ضد طليقها بتهمة التعدي

مشاهد من حادث انقلاب سيارة بن غفير، والإعلام الإسرائيلي يكشف حالته الصحية (فيديو)

منوعات

المزيد

حكاية أقدم محل لبيع وصناعة الطرابيش في الغورية (فيديو وصور)

مواصفات سيارة السادات المشاركة بأكبر تجمع كرنفالي للسيارات الكلاسيك بوسط البلد (صور)

تعليم الذكاء الاصطناعي كيفية التعرف على الاضطرابات النادرة

محلب وحفيد الملك فاروق وشخصيات عامة، أبرز المشاركين في كرنفال السيارات الكلاسيكية بوسط القاهرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 26-4-2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-4-2024 في الأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الجمعة 26-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الجمعة في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

تصل لـ 20.5 جنيه في العلبة.. فروق بين أسعار السجائر الرسمية والسوق (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الويل ومن هم المطففين، محمد سيد طنطاوي يجيب

رد قوي من مفتي الجمهورية على دعوات عدم جواز تحية العلم والسلام الوطني

ما حكم سنة الجمعة القبلية وهل هي بدعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية